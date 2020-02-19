ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд обязал НАБУ открыть дело против Нефьодова

Новости » Политика     19.02.2020 - 18:39
Суд обязал НАБУ открыть дело против Нефьодова
Фото: Максим Нефьодов (РБК-Украина)

НАБУ проверит информацию о взятках Нефьодова

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело против главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда от 11 февраля.

Согласно документу, в Национальное антикоррупционное бюро 23 января было подано заявление о возможном правонарушении группы лиц во главе с бывшим заместителем министра экономического развития, а ныне главой таможни Украины.

Речь идет о руководителе Государственной таможенной службы Максиме Нефьодове.

По информации неназванного заявителя, группа лиц якобы систематически получала взятки за поставки горючих и не сертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.

Он также утверждает, что в результате таких действий государство якобы понесло убытки на сумму свыше 40 млн гривен.

Сам глава таможенной службы в комментарии РБК-Украина заявил, что это "дело" инициировано его недоброжелателями.

"Вижу, что вообще никакого компромата не могут нарыть на меня контрабандисты. Остаются им только видео с моими танцами и классические чернушные информповоды. Вот кто-то написал кляузу, которую НАБУ отказалось принимать из-за явной фейковости, а потом через суд обязал внести в ЕРДР. Теперь это "новость", - добавил Нефьодов.

Напомним, ранее в аэропорту Херсона разоблачили таможенников на систематических взятках.

В конце января на взятках разоблачили главного инспектора запорожской таможни.

Главе Бердянского морского порта сообщили о подозрении
Новости Украины НАБУвзяткаМаксим Нефедов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь