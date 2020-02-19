Метеорологи объявили о начале весны в Киеве

Фото: зима в Киеве (РБК-Украина)

Зимы в этом году в Киеве не было совсем

Метеорологическая весна в Киеве началась 10 февраля 2020 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечается в сообщении, во вторник, 18 февраля, в Киеве, столице был превышен на 0,9 градусов температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составила 5,9 градусов.

"Это уже шестой температурный рекорд в феврале, который с 10 числа начал метеорологическую весну в столице", - заявили в обсерватории.

Стоит отметить, что Центральная геофизическая обсерватория не сообщала о завершении метеорологической осени и начале метеорологической зимы. В конце января 2020 года климатологи заявили, что метеорологическая зима еще не наступила.

Приход метеорологической весны фиксируется, когда среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0 градусов.

Как сообщало РБК-Украина, в прошлом, 2019 году, метеорологическая весна пришла в столицу на неделю раньше климатической нормы - 4 марта.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, средняя продолжительность метеорологического лета в Киеве в XXI веке увеличилась на неделю и достигает 124 дней, т.е. четырех месяцев.