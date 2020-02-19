Иран отказался передать поврежденный "черный ящик" самолета МАУ другим странам

Фото: Джавад Зариф (flickr.com/fovjir)

Ранее в Иране сообщили о сильном повреждении "черного ящика" самолета МАУ

Иран отказался передать другим странам на расшифровку "черный ящик" сбитого в Тегеране самолета "Международных авиалиний Украины" несмотря на сильные повреждения. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, передает Reuters.

По его словам, Иран имеет полное право самостоятельно заниматься расшифровкой бортового самописца самолета МАУ.

"Мы имеем право сами читать "черный ящик". Мы имеем право присутствовать при любой расшифровке. Если мы должны дать "черный ящик" другим, чтобы они расшифровывали его вместо нас, то этого мы точно не сделаем", - заявил Зариф.

Напомним, министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что "черный ящик" украинского пассажирского самолета, сбитого в Иране в прошлом месяце, сильно поврежден. По его словам, самописец сначала попытаются восстановить, а уже после будут заниматься расшифровкой.

Ранее посол Ирана в Украине Манучехр Моради заявил, что Тегеран может передать "черные ящики" украинского самолета авиакомпании МАУ Украине или другому государству, если ему не удастся самостоятельно их расшифровать.