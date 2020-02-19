ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Иран отказался передать поврежденный "черный ящик" самолета МАУ другим странам

Новости » Происшествия     19.02.2020 - 13:37
Иран отказался передать поврежденный "черный ящик" самолета МАУ другим странам
Фото: Джавад Зариф (flickr.com/fovjir)

Ранее в Иране сообщили о сильном повреждении "черного ящика" самолета МАУ

Иран отказался передать другим странам на расшифровку "черный ящик" сбитого в Тегеране самолета "Международных авиалиний Украины" несмотря на сильные повреждения. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, передает Reuters.

По его словам, Иран имеет полное право самостоятельно заниматься расшифровкой бортового самописца самолета МАУ.

"Мы имеем право сами читать "черный ящик". Мы имеем право присутствовать при любой расшифровке. Если мы должны дать "черный ящик" другим, чтобы они расшифровывали его вместо нас, то этого мы точно не сделаем", - заявил Зариф.

Напомним, министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что "черный ящик" украинского пассажирского самолета, сбитого в Иране в прошлом месяце, сильно поврежден. По его словам, самописец сначала попытаются восстановить, а уже после будут заниматься расшифровкой.

Ранее посол Ирана в Украине Манучехр Моради заявил, что Тегеран может передать "черные ящики" украинского самолета авиакомпании МАУ Украине или другому государству, если ему не удастся самостоятельно их расшифровать.

Данилов заверил в технических возможностях Украины расшифровать "черные ящики" самолета МАУ Расшифровка "черных ящиков" самолета МАУ может состояться в Украине, - Данилов
Новости Украины Международные авиалинии УкраиныИранавиакатастрофаЧерный ящик
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь