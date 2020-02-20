Протести у Винниках та справа проти Нефьодова: новини за 19 лютого

Колаж РБК-Україна

У Винниках Львівської області почалися акції проти розміщення евакуйованих з Ухань, суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Нефьодова, метеорологи оголосили про початок весни в Києві. Детальніше про те, що сталося в середу, 19 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

П'ять країн в Радбезі ООН виступили з заявою на підтримку України

Країни-учасниці Ради безпеки ООН Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина і Польща повністю підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Про це заявив постійний представник Естонії при ООН Свен Юргенсон на завершення засідання Радбезу, передає кореспондент РБК-Україна.

У заяві наголошується, що Росія здійснює фінансову та військову підтримку самопроголошених так званих "ДНР" і "ЛНР".

Нагадаємо, у Нью-Йорку відбулось засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з річницею мінських домовленостей, скликання якого ініціювала Росія.

На трасі Київ-Одеса в ДТП з автобусом постраждали майже 20 людей

На автодорозі Київ-Одеса в результаті зіткнення вантажівки та рейсового автобуса постраждали 18 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, зіткнулись рейсовий автобус Temsa Diamond сполученням "Одеса-Київ" (в якому перебувало 39 пасажирів та два водії) та вантажний автомобіль Volvo.

Під Львовом почалися акції проти розміщення евакуйованих з Уханя

У Винниках Львівської області розпочалися акції проти можливого розміщення евакуйованих через коронавірус українців з Уханя (Китай). Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні протестувальники перекрили під'їзди до місцевого госпіталю ветеранів війн і репресованих. Також до воріт почали звозити шини після того, як з’явилася інформація про евакуацію пацієнтів з госпіталю.

Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Нефьодова

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти голови Державної митної служби Максима Нефьодова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду від 11 лютого.

Згідно з документом, до Національного антикорупційного бюро 23 січня було подано заяву про можливе правопорушення групи осіб на чолі з колишнім заступником міністра економічного розвитку, а нині главою митниці України.

Іран відмовився передати пошкоджений "чорний ящик" літака МАУ іншим країнам

Іран відмовився передати іншим країнам на розшифровку "чорний ящик" збитого в Тегерані літака "Міжнародних авіаліній України" незважаючи на сильні пошкодження. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф, передає Reuters.

За його словами, Іран має повне право самостійно займатися розшифровкою бортового самописця літака МАУ.

Раніше міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що "чорний ящик" українського пасажирського літака, збитого в Ірані минулого місяця, сильно пошкоджений. За його словами, самописець спочатку спробують відновити, а вже після будуть займатися розшифровкою.

Метеорологи оголосили про початок весни в Києві

Метеорологічна весна в Києві розпочалася 10 лютого 2020 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначається в повідомлені, у вівторок, 18 лютого, у Києві, столиці було перевищено на 0,9 градусів температурний рекорд середньодобової температури повітря, який був встановлений у 1950 році. Середньодобова температура становила 5,9 градусів.

Нацвідбір на Євробачення 2020: відео всіх фіналістів грандіозного конкурсу

Нацвідбір на Євробачення 2020 в Україні завершиться фінальним виступом шести учасників вже в суботу, 22 лютого. За право представити нашу країну в Роттердамі в травні будуть боротися KRUTЬ, Jerry Heil, Go-A, David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI. І лише один з них стане переможцем за результатами голосування журі та глядачів.

Тим часом Styler пропонує згадати, з якими піснями кожен з них хоче їхати до Нідерландів на грандіозне шоу - Євробачення 2020.