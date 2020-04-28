ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Двое раненых военных и потери боевиков: как прошли сутки на Донбассе

Новости » Происшествия     28.04.2020 - 07:34
Двое раненых военных и потери боевиков: как прошли сутки на Донбассе
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Оккупационные войска открывали вогон 9 раз, ликвидированы двое боевиков и трое ранены

На Донбассе за минувшие сутки, 27 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства по прекращению огня и девять раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения, сообщает штаб ОС.

Отмечается, что оккупационные войска использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В ответ подразделения Объединенных сил отреагировали на враждебную активность и спланировали действия на дальнейшие возможные угрозы на любых направлениях.

"По предварительным данным разведки, 27 апреля украинские военнослужащие уничтожили двух оккупантов и еще троих ранили", - отметили в штабе.

Обстрелы со стороны противника велись неподалеку Марьинки, Новоселовки Второй, Катериновки (боевики выпустили 5 мин 120-го калибра), Крымского (7 мин 120 калибра), Пивденного, Попасной, рядом с Травненвым.

От начала текущих суток, 28 апреля, оккупационные войска обстреляли украинские позиции возле Крымского. Потерь в составе ООС нет.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - резюмировали в штабе.

Напомним, 26 апреля штаб ОС сообщил о 40-минутном обстреле с направления оккупированного Докучаевска со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским позициям в районе Новотроицкого.

ОБСЕ зафиксировала танки и тяжелое вооружение боевиков на Донбассе Десятки гранатометов и сотни боеприпасов: в Донецкой области обнаружили тайник с оружием
Новости Украины ДонбассобстрелООС
News
On Top