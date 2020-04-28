Двое раненых военных и потери боевиков: как прошли сутки на Донбассе

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Оккупационные войска открывали вогон 9 раз, ликвидированы двое боевиков и трое ранены

На Донбассе за минувшие сутки, 27 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства по прекращению огня и девять раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения, сообщает штаб ОС.

Отмечается, что оккупационные войска использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В ответ подразделения Объединенных сил отреагировали на враждебную активность и спланировали действия на дальнейшие возможные угрозы на любых направлениях.

"По предварительным данным разведки, 27 апреля украинские военнослужащие уничтожили двух оккупантов и еще троих ранили", - отметили в штабе.

Обстрелы со стороны противника велись неподалеку Марьинки, Новоселовки Второй, Катериновки (боевики выпустили 5 мин 120-го калибра), Крымского (7 мин 120 калибра), Пивденного, Попасной, рядом с Травненвым.

От начала текущих суток, 28 апреля, оккупационные войска обстреляли украинские позиции возле Крымского. Потерь в составе ООС нет.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - резюмировали в штабе.

Напомним, 26 апреля штаб ОС сообщил о 40-минутном обстреле с направления оккупированного Докучаевска со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским позициям в районе Новотроицкого.