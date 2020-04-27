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Россия обвинила Украину в срыве нормандского саммита

Новости » Политика     27.04.2020 - 12:38
Россия обвинила Украину в срыве нормандского саммита
Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров обвинил Украину в срыве апрельского саммита

Нормандский саммит планировался на апрель, но об этом речи быть не может из-за действий Киева. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщают росСМИ.

Лавров отметил, что ни о каком саммите нормандского формата пока речи быть не может.

Напомним, на крайних переговорах контактной группы украинская сторона подчеркнула необходимость выполнения договоренностей "нормандской четверки" для проведения следующей встречи в Берлине в ближайшее время.

В то же время Киев опроверг возможность закрепления особого статуса Донбасса на законодательном уровне, на чем настаивает российский президент Владимир Путин. Требование о внесении особого статуса Донбасса в Конституцию Украины содержится в минских соглашениях.

В частности, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что особый статус Донбасса никогда не будет внесен в Конституцию.

По данным февральского опроса Центра Разумкова, 62% украинцев выступают против предоставления и закрепления в Конституции особого статуса Донбасса.

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