Путин заявил Меркель о необходимости закрепления статуса Донбасса

Фото: Ангела Меркель и Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин и Меркель обсудили урегулирование на Донбассе

Немецкий канцлер Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили урегулирование ситуации на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.

Сообщается, что сегодня состоялся телефонный разговор, в ходе которого Меркель и Путин обсудили борьбу с пандемией коронавируса и подчеркнули важность тесной координации международных усилий при участии ВОЗ. Кроме того, стороны подробно обсудили урегулирование на Донбассе.

"Дана позитивная оценка состоявшемуся на днях обмену удерживаемых лиц между Киевом, "ДНР" и "ЛНР". Акцентирована необходимость последовательной реализации минского Комплекса мер и решений, принятых на саммитах в нормандском формате. Отмечено, в частности, что украинские власти должны выполнять обязательства по политическим аспектам урегулирования, включая законодательное закрепление особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что особый статус Донбасса никогда не будет внесен в Конституцию.

Согласно данным опросов, свыше 60% украинцев против особого статуса Донбасса.