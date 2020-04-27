В Киеве задержали заместителя главы КГГА за нападение на полицейского

Фото: задержание в Киеве (facebook.com/KyivOperativ)

Чиновник был в автомобиле нардепа Костенко

В Киеве на улице Льва Толстого задержали заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Отмечается, что правоохранители остановили автомобиль Mercedes за то, что водитель забыл включить фары. Нарушительницей оказалась народный депутат и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.

"Сбоку от Костенко сидел еще один чинуш - Слончак Владимир Викторович (он же заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий), который решил немного подурачиться перед барышней, а потому постоянно говорил "да вы знаете, кто мы", "и завтра вот вас здесь и следа не будет" и тд. Так, как на его реплики никто не реагировал, он решил выйти из авто, начал приставать к инспектору патрульной полиции, а потом вообще набросился на него с кулаками", - говорится в сообщении.

Замглавы КГГА задержали, а полицейскому вызвали скорую и госпитализировали с травмой.

Костенко отказалась от прохождения каких-либо тестов на состояние опьянения. Машина уехала на штраф-площадку. На месте работала следственно-оперативная группа, которая запечатлила это событие.

Напомним, РБК-Украина писало о нападении на заместителя главы КГГА Владимира Слончака. Нападение произошло на улице Митрополита Липкивского в сентябре 2019 года. Заместителя главы КГГА госпитализировали. В Киевской городской государственной администрации сообщали о тяжелом состоянии Слончак.

Ранее заместитель председателя КГГА Поворозника задержали якобы на взятке в 60 тысяч долларов, сам чиновник через посредника требовал 125 тыс. долларов за согласование градостроительных условий.