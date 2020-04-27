Рынки в Украине могут возобновить работу в пятницу: Зеленский назвал условие

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

29 апреля Кабмин рассмотрит возможность открытия рынков

В пятницу, 1 мая, свою работу смогут возобновить продуктовые рынки, которые были закрыты в рамках карантинных мер. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

По его словам, на заседании в среду, 29 апреля, Кабинет министров рассмотрит возможность открытия рынков.

"Я знаю, что важным вопросом является работа продовольственных рынков. На ближайшем заседании в среду правительство рассмотрит возможность их открытия. Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу", - заявил президент.

Ми починаємо новий тиждень боротьби з коронавірусом. МОЗ уже отримало близько півмільйона ПЛР-тестів українського... Опубліковано Володимиром Зеленським Понеділок, 27 квітня 2020 р.

Напомним, сегодня в Черновцах и Полтаве в Черновцах и Полтаве предприниматели вышли на акции протеста с требованием возобновить работу продуктовых рынков и торговых мест.

Также о смягчении карантина и разрешения о работе продуктовых рынков просят во Львове, Днепре и Ивано-Франковске.

Также в Хусте Закарпатской области люди перекрыли автотрассу с требованием возобновить работу продуктовых рынков. Предприниматели устроили акцию на трассе Мукачево - Рогатин.

В Черновцах после массовых протестов предпринимателей в городском совете приняли решение разрешить работу продуктовых рынков. Проект решения предусматривает ограничение работы рынков только с 20:00 до 06:00.

Добавим, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рынки смогут работать с соблюдением жестких санитарных норм. По его словам, на сегодня готовится решение, которое позволит открыть около 280 рынков по всей стране, однако данный перечень может быть расширен, если другие рынки смогут обеспечить надлежащее соблюдение санитарных норм.