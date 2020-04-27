Второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Кабмин надеется, что стартовая точка ослабления карантина наступит 11 мая

Второй, третий и четвертый этапы выхода Украины из карантина могут начаться одновременно в зависимости от динамики заболевания. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

По его словам, Кабинет министров надеется, что стартовая точка ослабления карантина наступит 11 мая, а следующие этапы не привязаны к конкретным датам.

"То есть, если правительство будет видеть, что количество заболевших снижается, то второй, третий или четвертый этап могут начаться одновременно. Не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа", - отметил премьер.

При этом он отметил, что каждому министерству и ведомству поручил сформировать детальные разъяснения, при каких условиях должны работать объекты, которые будут открываться.

"Так, Минэкономики и Минздрав уже разработали четкие критерии работы и алгоритмы контроля продовольственных рынков. Это даст возможность этой среды принять решение об открытии более чем 280 рынков по всей Украине. Этот перечень может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы", - заявил Шмыгаль.

При этом он добавил, что ограничения для учебных заведений, кафе, спортивных залов будут смягчать на каждом этапе выхода из карантина.

Напомним, 24 апреля Кабмин обнародовал план выхода Украины из карантина. План правительства состоит из 5 этапов. Стартовая точка реализации плана - 11 мая, но при условии благоприятной эпидемической ситуации.

Согласно плану Кабмина, если число новых случаев заражения идет на спад на протяжении 10 дней, вводится второй этан выхода из карантина. Так, будет разрешено бытовое обслуживание населения, выпускники школ вернутся к обучению, и начнется подготовка к ВНО, смогут начать работу кинотеатры под открытым небом.

В третьем этапе плана предусмотрено посещение спортивных и детских площадок, начало работы метрополитена на спецобслуживании, возобновление работы ТРЦ и межгородские перевозки в районе области.

На четвертом этапе Кабмин предусмотрел возобновление метро и общественного транспорта, работы спортзалов, фитнес-центров, заведений общественного питания, заведений образования и культуры.