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Задержанные в Минске российские журналисты работали без аккредитации

Беларусь, Минск, Воскресенье 09 августа 2020 17:24
Задержанные в Минске российские журналисты работали без аккредитации
Фото: задержание журналистов в Минске (twitter.com/tvrain)
Автор: Артур Родивилов

Они запрашивали подтверждение на работу, но так его и не получили

Журналисты российского телеканала "Дождь", которые были задержаны в Минске, работали на выборах президента Беларуси без аккредитации. Где сейчас они находятся, неизвестно.

Об этом сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко в своем Telegram.

По его словам, документы были направлены еще 15 июня.

"По поводу аккредитации: в установленном порядке еще 15 июня мы направили все необходимые документы на аккредитацию в МИД Беларуси. Наши корреспонденты работали в Минске в ожидании, пока аккредитация будет подтверждена", - написал Дзядко.

Напомним, в Беларуси сегодня силовики задержали съемочную группу российского телеканала "Дождь", задержание произошло после разговора журналистов с соратницей кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Отметим, сегодня в Беларуси проходят выборы президента. Действующий лидер Александр Лукашенко снова пытается остаться у власти. Накануне выборов в стране начались преследования оппонентов Лукашенко, а также задержания журналистов и участников акций протеста.

Напомним, на этой неделе в Минске задержали съемочную группу телеканала "Настоящее Время", в том числе двух граждан Украины - Ивана Гребенюка и Ирину Ромалийскую; журналистов выслали из страны и запретили въезд на 10 лет.

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