Экзит-пол: Лукашенко лидирует на выборах президента Беларуси

Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Действующий президент получает 79,7% голосов

Голосование на выборах президента Беларуси завершилось. Действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства.

Об этом сообщает телеканал Belta со ссылкой на данные exit poll.

Согласно предварительным данным, он получил 79,7% голосов. При этом на втором месте по результатам опросов оказалась Светлана Тихановская, набравшая 6,8% голосов. Третье место занимает Анна Канопацкая с результатом в 2,3%.

Явка на выборах президента Беларуси к 18:00 составила 79%.

На многих избирательных участках в Минске образовались огромные очереди и серьезный ажиотаж. Независимые наблюдатели заявляют о том, что на некоторых из них явка уже превысила 100%.

Отметим, накануне выборов в стране начались преследования оппонентов Лукашенко, а также задержания журналистов и участников акций протеста.