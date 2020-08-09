Президенты Польши и Литвы призвали власти Белоруссии воздержаться от насилия

Фото: Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)

Дуда и Науседа призвали уважать свободу слова

Президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа выступили с совместным заявлением после окончания голосования в Беларуси. На фоне протестов они призвали белорусские власти соблюдать основные демократические стандарты.

Об этом сообщили в пресс-службе польского президента.

Также лидеры стран-соседей Беларуси призвали воздержатся от насилия.

"Как соседи Беларуси, мы обращаемся к белорусским властям с призывом полностью признать и соблюдать основные демократические стандарты. Мы призываем воздерживаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданина, включая права национальных меньшинств и свободу слова", - говорится в совместном заявлении.

Они призвали власти Беларуси к диалогу.

"Мы с величайшим уважением относимся к суверенитету и независимости Беларуси и надеемся, что возникнут условия для углубления сотрудничества с обществом и государственными институтами Беларуси", - отметили президенты Польши и Литвы.

Напомним, в Беларуси начались массовые акции против действующей власти.

Люди не согласны с результатами выборов президента Беларуси, которые, по предваритильным данным выиграл Лукашенко.

Также сообщалось о пострадавших - в Минске автозак въехал в толпу протестующих, сбив человека.

РБК-Украина писало, что ОМОН опустил щиты в двух городах.