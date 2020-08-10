В ЦИК Беларуси озвучили итоговую явку

Фото: выборы в Беларуси (tut.by)

Явка на выборах президента Беларуси составила 84%

Центральная избирательная комиссия Беларуси заявила, что по состоянию на 20:00 воскресенья на выборах президента проголосовали 84,05% избирателей. Это итоговая явка.

Об этом сообщает телеканал "Беларусь 1".

В Минске явка составила 66,1%, а в самой Минской области - 84,53%. Кроме того, в Витебской области явка составила 82,73%, в Гомельской - 89,81%, в Гродненской - 88,81%, а в Могилевской и Брестской - 90,44% и 91,97% соответственно.

Напомним, массовые акции протесты охватили Беларусь после завершения выборов президента; по предварительным данным ЦИК, победу на выборах снова приобретает действующий президент Александр Лукашенко.

По данным экзит-пола, Лукашенко получил 79,7% голосов. При этом на втором месте по результатам опросов оказалась Светлана Тихановская, набравшая 6,8% голосов.

Отметим, Беларусь охвачена протестами, тысячи людей вышли на улицы, считая, что результаты выборов не отражают реальную ситуацию в стране.