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В Минске задержали журналистов российского телеканала

Минск, Воскресенье 09 августа 2020 15:01
В Минске задержали журналистов российского телеканала
Фото: задержание журналистов в Минске (twitter.com/tvrain)
Автор: Дмитрий Левицкий

Задержана съемочная группа телеканала "Дождь"

В Минске силовики задержали съемочную группу российского телеканала "Дождь". Задержание произошло после разговора журналистов с соратницей кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Так, задержали корреспондентов телеканала Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова. Пока никто из них не выходит на связь.

В соцсетях разместили видео задержания журналистов, на котором видно как люди в масках и штатском кладут съемочную группу на землю и задерживают.

Соратница Тихановськой Мария Колесникова рассказала телеканалу "Дождь", что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

Отметим, сегодня в Беларуси проходят выборы президента. Действующий лидер Александр Лукашенко снова пытается остаться у власти. Накануне выборов в стране начались преследования оппонентов Лукашенко, а также задержания журналистов и участников акций протеста.

Напомним, на этой неделе в Минске задержали съемочную группу телеканала "Настоящее Время", в том числе двух граждан Украины - Ивана Гребенюка и Ирину Ромалийскую; журналистов выслали из страны и запретили въезд на 10 лет.

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