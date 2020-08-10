Протести в Білорусі після виборів: що відомо

Фото: протести в Білорусі (Tyt.by)

У ході протестів затримали 160 осіб, відомо про одного загиблого

У Білорусі 9 серпня відбулося голосування на президентських виборах, після чого в країні закрилися виборчі дільниці, розпочався підрахунок голосів. Після оголошення попередніх результатів, згідно з яким Олександр Лукашенко набирає понад 80% голосів, а його головна суперниця Світла Тихановская понад 6%, майже у всіх містах країни почалися масові протести, а потім і сутички з міліцією, що використовує спецзасоби.

Явка і проміжний підрахунок

Центральна виборча комісія Білорусі заявила, що станом на 20:00 неділі на виборах президента проголосували 84,05% виборців.

ЦВК Білорусі вже оголосило про перемогу Олександра Лукашенка у всіх районах, що відзвітували про підрахунок голосів. За попередніми даними, за нього проголосували 92,7%, за Тіхановську - 3,89%. Штаб Тихановской стверджує, що вона перемагає як мінімум на 20 дільницях у Мінську.

Результати екзит-полів

За даними державного екзит-полу, Лукашенко отримав 79,7% голосів. При цьому на другому місці за результатами опитувань виявилася Світлана Тихановская, що набрала 6,8% голосів.

Зазначимо, опитування проводилося на більш ніж 300 дільницях Молодіжної лабораторією соціологічних досліджень при Республіканському союз громадських об'єднань "Білоруський комітет молодіжних організацій" за замовленням телеканалу "Мир". Цей телеканал вважається провладний.

При цьому результати з 18 зарубіжних ділянок вийшли прямо протилежні офіційним екзит-полу з ділянок в Білорусі.

Так, Світлана Тихановская набирає 71,28%, 14,73% відмовилися відповідати, у Олександра Лукашенка 10,09%, проти всіх 2,28%, у решти кандидатів близько 0,5%.

Протести після закінчення голосування

Протести по всій Білорусі почалися ввечері 9 серпня, відразу після закриття виборчих дільниць на президентських виборах. Силовики заблокували вулиці технікою. Під час протестів почалися сутички.

Тысяча огней на фоне ОМОНа в Минске! pic.twitter.com/V3GipupH8b — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

З боку правоохоронних органів у хід пішли сльозогінний газ, водомети і гумові кулі. Людей кидали в автозаки. Більше 20 мікроавтобусів з співробітниками Омону провели зачистку в центрі Мінська.

Видео с мужчиной, пострадавшим во время протестов. pic.twitter.com/NgKYJib6lC — TUT.BY (@tutby) August 10, 2020

У Салигорске, Молодечно, Жодіно, Дзержинськ, Фаниполь правоохоронці опустили щити і стали на бік народу, а в Пінську протестувальники розбирають плитку і проводять переговори з силовиками і місцевою владою.

Еще несколько кадров из центра Минска этой ночью. pic.twitter.com/jEgz0gcsbu — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

Затримані

За даними правозахисної організації "Вясна", міліція в ході протестів через виборів президента затримала в Мінську 47 осіб. В інших містах Білорусі затриманих 119.

МВС заявило, що перевело на посилений режим весь особовий склад білоруської міліції, а також задіяло додаткові сили. При цьому силовики визнали, що проводять масові затримання, однак про застосування спецзасобів говорити відмовляються.

Перша жертва

у ході протестів У Білорусі є і перший загиблий. Ним виявився молодий чоловік. Євген Звичкин. Також повідомляється, що 4 людей госпіталізовано, в тому числі журналіста AP.

GRAPHIC WARNING

Пацярпелы ў Менску, на скрыжаваньні праспэкту Машэрава і вуліцы Ціміразева. pic.twitter.com/fwlDeiVkAW — Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 9, 2020

Тихановская не піде на мітинги

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановская звернулася до силовиків і своїм виборцям. Вона закликала зупинити насильство на масові протести.

Головна суперниця Лукашенко заявила, що не збирається брати участі у мітингах до оголошення офіційних результатів, які збирається оскаржити.

Штаб Тихановской забаррикадировалсяю Опозиційні сили побоюються того, що правоохоронні органи почнуть звинувачувати суперників Лукашенка в організації заворушень у країні.

Не працюють інтернет і таксі

Деякі сайти білоруських засобів масової інформації працюють зі збоями. Не відкриваються агентства БелТА, а також портал tut.by. Глушиться телефонний зв'язок.

Крім того, повідомляється, що з початку протестів перестали працювати служби таксі.

Що відбувається зараз

Під ранок в Мінську хвиля масових протестів пішла на спад. У соцмережах повідомляють, що практично припинилися вибухи гранат і автомобільні гудки. До цього силовики відтіснили більшу частину протестувальників з проспекту Машерова.

Колонна ОМОНа на пусто проспекте Независимости. pic.twitter.com/GNt09PKDxJ — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

Учасники акцій розбилися на маленькі групи і розосередилися по місту. Частина демонстрантів збираються продовжити активну фазу акції протесту 10 серпня.

Нагадаємо, у країні почалися переслідування опонентів Лукашенка, а також затримання журналістів і учасників акцій протесту.

Зазначимо, у Білорусі силовики затримали знімальну групу російського телеканалу "Дощ".

Президенти Польщі Анджей Дуда і президент Литви Гітанас Науседа виступили зі спільною заявою на тлі протестів, закликавши білоруські влади дотримуватися основні