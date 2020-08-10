Протесты в Беларуси: задержаны более 160 людей

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

Правоохранители заявляют о большом количестве задержаний

Милиция в ходе протестов из-за выборов президента задержала в Минске 47 человек. В других городах Беларуси задержанных 119.

Об этом сообщает издание Подъём со ссылкой на правозащитное движение "Вясна".



При этом в МВД заявили, что контролируют ситуацию "на несанкционированных массовых мероприятиях".



Также известно, что в результате применения свето-шумовых гранат и слезоточивого газа в столице республики есть тяжело раненые.

РБК-Украина писало, что МВД перевело на усиленный режим весь личный состав белорусской милиции, а также задействованы дополнительные силы.

Массовые протесты в Беларуси начались и после завершения голосования на выборах президента; по данным экзит-полов и ЦИК, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко одерживает победу.

Также кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила на пресс-конференции после завершения голосования, что не будет принимать участия в акциях протеста.