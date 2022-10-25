Просування ЗСУ на Донбасі та арешт президента "Мотор Січі": новини за 24 жовтня

Українські військові витіснили окупантів з чотирьох населених пунктів на Донбасі. У цей же час суд обрав запобіжний захід президенту "Мотор Січі" В'ячеславу Богуслаєву у вигляді арешту.

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 24 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна .

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ЗСУ витіснили окупантів з чотирьох населених пунктів на Донбасі, - Генштаб

Збройні сили України витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М'ясожарівка та Невське Луганської області та Новосадово Донецької області.

Також їм вдалося відбити атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар'їнка та Першомайське.

Президента "Мотор Січі" Богуслаєва взяли під варту

За клопотанням СБУ та Офісу генерального прокурора Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід президенту "Мотор Січі" В'ячеславу Богуслаєву у вигляді тримання під вартою.

Протягом наступних 60 днів, доки слідчі СБУ проводитимуть досудове розслідування, він не зможе вийти з ізолятора. Крім президента "Мотор Січі", аналогічний запобіжний захід обрано для керівника одного з департаментів цього підприємства, якого також затримала СБУ.

Мобілізація у Києві. Кому чекати повістки та що загрожує за ухилення

В Україні є необхідність у доукомплектуванні військових підрозділів, тому мобілізаційні заходи продовжуватимуться, а повістки слід чекати всім військовозобов'язаним, заявив начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки полковник Юрій Максимов.

"Існує необхідність у доукомплектуванні, доповненні. Ми маємо збільшувати свій потенціал, нарощувати складову. Усі ми бачимо, що наше військо на певних напрямках впевнено веде наступальні дії. Звичайно, ми повинні мати значну кількість особового складу сил оборони. Я вважаю, що мобілізація буде продовжуватися. Це необхідність", - сказав він.

Ізраїль знову відмовився давати зброю Україні. Не допоміг і дзвінок Резнікова

Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори зі своїм ізраїльським колегою Бенні Ганцом. Останній пообіцяв підтримувати Україну перед вторгненням Росії, але зазначив, що через "оперативні обмеження" не може передати Києву зброю.

Визначився новий прем'єр Великої Британії

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Голову Рахункової палати підозрюють у незаконному одержанні компенсації за житло

НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому народному депутату Валерію Пацкану щодо незаконного отримання компенсації за житло.

Він сам підтвердив отримання підозри і заявив, що "йдеться про справу багаторічної давності".