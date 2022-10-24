Білорусь забрала більшість своїх військ з прикордонних районів, - "Гаюн"

Білорусь відвела від прикордонних районів більшість військової техніки та повернула її на місця постійної дислокації.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

Так, вони зафіксували збільшення пересувань військової техніки по залізниці Білорусі. Більшість військової техніки перекинули вивезли з прикордонних районів. Зафіксовано переміщення військових ешелонів наступних підрозділів: 6-ї окремої гвардійської механізованої бригади (6 ОМБр ЗС РБ) з полігону "Брестський" та із Зябрівки у місце постійної дислокації у Гродно.

11-ї окремої гвардійської механізованої бригади (11 ОМБр ЗС РБ) з Єльська та Лельчиць у постійне місце дислокації у Слонім.

5-ї окремої бригади спеціального призначення (5 ОбрСПНЗ ВС РБ) з Іваново до Борисова та з Лунинця до Заслонового.

103-ї окремої гвардійської повітряно-десантної бригади (103 ОВДБр ЗС РБ) з Вітебська до Зябрівки. В основному білоруси перекидували танки Т-72б та Т-72б3, бойові машини піхоти БМП-2, бойові розвідувальні машини БРМ-1К, багатоцільові плаваючі бронетранспортери МТ-ЛБ, а також 122-мм полкові самохідні гаубиці, САУ 2С1 "Гвоздика" та БТР. “Окремо варто згадати про пересування ЗС РФ залізницею на полігони: 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район), полігон "Лепельський" 19 ОМБр (Лепельський район), полігон "Лосвідо" 103 ОВДБр (Вітебський район). Але зараз перекидання військ ще триває”, - зазначили у групі.