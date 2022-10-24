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Голову Рахункової палати підозрюють у незаконному одержанні компенсації за житло

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Понеділок 24 жовтня 2022 18:25
Голову Рахункової палати підозрюють у незаконному одержанні компенсації за житло Фото: Валерій Пацкан, голова Рахункової палати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому народному депутатові щодо незаконного одержання компенсації за житло.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Як зазначали ЗМІ, мова йде про чинного голову Рахункової палати Валерія Пацкана. Отримання підозри підтвердив і сам Пацкан у себе на сторінці у Facebook. Він заявив, що "йдеться про справу багаторічної давнини", і наголосив, що буде захищати свою честь, гідність та репутацію у встановленому законом порядку.

За даними слідства, депутат VIII скликання незаконно заволодів 117 тисячами гривень в рамках компенсації за житло.

Ще у 2017 році підозрюваний подав до Апарату Верховної ради заяву про щомісячну компенсацію вартості оренди житла або винайм готельного номера. Пізніше ж слідство встановило, що колишній нардеп мав власну квартиру в новобудові на Печерську у Києві, яка була придатна для проживання.

"Це не завадило йому незаконно одержувати впродовж наступних шести з половиною місяців 117,65 тисячі грн із бюджету ВР", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що НАБУ тим часом оголосило у розшук колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка через справу щодо розтрату коштів "Укргазбанку".

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