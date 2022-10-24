Чи можливий відкритий напад з боку Білорусі та чи загрожує це Києву: відповідь Буданова
Фото: Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Україна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Попри заяви про перекидання військ Росії до Білорусі, ризик відкриття другого фронту малоймовірний через низький бойовий потенціал.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови ГУР Кирила Буданова в інтерв'ю для "Української правди".
Ризик відкритого вторгнення Білорусі
Як відзначив Буданов, історії про відкриття другого фронту з боку Білорусі ширяться мережею кожні півтора місяця. Водночас реальність трохи інша:
- росіяни перекидають туди певну кількість підрозділів, однак ознак формування ударних угрупувань немає. Станом на зараз до Білорусі були відправленні близько 3,2 тисяч осіб;
- Білорусь всю свою техніку з баз довгострокового зберігання відправляє в Росію;
- фактично Білорусі нічим воювати проти України.
Ризик чергової спроби захопити Київ
"Станом на зараз (ризик повторного наступу, - ред.) такого немає. Чи можна таке зробити теоретично? Можна. Для цього буде потрібно десь два або два з половиною тижні перекидання військ. Цього немає", - заявив Буданов.
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