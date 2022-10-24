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Чи можливий відкритий напад з боку Білорусі та чи загрожує це Києву: відповідь Буданова

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Понеділок 24 жовтня 2022 09:24
Чи можливий відкритий напад з боку Білорусі та чи загрожує це Києву: відповідь Буданова Фото: Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Україна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Попри заяви про перекидання військ Росії до Білорусі, ризик відкриття другого фронту малоймовірний через низький бойовий потенціал.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови ГУР Кирила Буданова в інтерв'ю для "Української правди".

Ризик відкритого вторгнення Білорусі

Як відзначив Буданов, історії про відкриття другого фронту з боку Білорусі ширяться мережею кожні півтора місяця. Водночас реальність трохи інша:

  • росіяни перекидають туди певну кількість підрозділів, однак ознак формування ударних угрупувань немає. Станом на зараз до Білорусі були відправленні близько 3,2 тисяч осіб;
  • Білорусь всю свою техніку з баз довгострокового зберігання відправляє в Росію;
  • фактично Білорусі нічим воювати проти України.

Ризик чергової спроби захопити Київ

"Станом на зараз (ризик повторного наступу, - ред.) такого немає. Чи можна таке зробити теоретично? Можна. Для цього буде потрібно десь два або два з половиною тижні перекидання військ. Цього немає", - заявив Буданов.

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