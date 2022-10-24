Під Херсоном зруйновано тимчасову переправу росіян: супутникові знімки

Біля Херсона було зруйновано тимчасову переправу росіян, що знаходилася під Антонівським мостом. Вона була сконструйована з декількох барж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика OSINT Девіда Хелмса у Twitter.

Він оприлюднив відео, на якому можна побачити послідовно зняті з однієї точки кадри супутникових знімків Антонівської баржової переправи.

Antonovsky Barge Bridge (BB) Construction:

Sentinel 1 SAR, August 17, 2022 - Жовтень 21, 2022

Ru AF kept BB на 60% продовжується протягом майже 2 місяців, вони були завершені в жовтні 21st і UAF immediately gave it #HIMARS treatment. @DefMon3 @COUPSURE @ArtisanalAPT @tom_bike pic.twitter.com/UzRiTj812T - David Helms (@davidhelms570) October 23, 2022

"Антонівський баржовий міст, будівництво: 17 серпня 2022 - 21 жовтня 2022 року. Російські війська підтримували баржовий міст на рівні 60% готовності протягом майже 2 місяців, а потім завершили його зведення 21 жовтня, і ЗСУ негайно призначили йому лікування HIMARS", - написав Хелмс.

Фото: зруйнована переправа під Херсоном (twitter.com/davidhelms570)

За його словами, внаслідок атак один з сегментів баржової переправи під Антонівським мостом потонув.