ua ru
Пн, 24 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсонській області ЗСУ збили два російські "Алігатори" за півгодини

Новость на русском →
Понеділок 24 жовтня 2022 16:39
У Херсонській області ЗСУ збили два російські "Алігатори" за півгодини Ілюстративне фото: у Херсонській області ЗСУ збили два російські "Алігатори" за півгодини (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 24 жовтня, бійці Збройних сил України змогли збити два російські гелікоптери Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За даними військових, ворожі гелікоптери були збиті в період з 13:00 до 13:30 у Бериславському районі Херсонської області підрозділами одеської та херсонської зенітних ракетних бригад повітряного командування "Південь".

Зазначимо, ЗСУ регулярно знищують ворожі Ка-52 на Херсонському напрямку. Так, учора, 24 жовтня, російський "Алігатор" був збитий з кулемета.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 24 жовтня в одному з районів Київської області знайшли уламки збитого іранського дрону-камікадзе "Шахед".

Також ми писали, що українські військові знищили три російські реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" у Запорізькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Воздушные силы Украины Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ наступають у районі Кремінної та Сватового, ведуться бої під Бахмутом: мапи фронту від ISW
ЗСУ наступають у районі Кремінної та Сватового, ведуться бої під Бахмутом: мапи фронту від ISW
DAILY
Володимир Кудрицький: Росіяни намагаються повністю погасити нашу енергосистему
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Володимир Кудрицький: Росіяни намагаються повністю погасити нашу енергосистему