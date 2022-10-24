Окупанти вночі завдали кількох ударів по Донецькій області: є руйнування (фото)

Російські війська в ніч на 24 жовтня завдали ударів по кількох населених пунктах Донецької області. Внаслідок обстрів є руйнування та загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Так, уночі росіяни вели обстріл на ділянках фронту від Мар'їнки до Лимана.

На Донецькому напрямку зафіксовано прильоти у Красногорівці, Костянтинівці та Єлизаветівці Мар'їнській громаді без жертв та руйнувань.

На Горлівському напрямку найбільше постраждав населений пункт Щербинівка Торецької громади - циллю ракет стала місцева їдальня. Також вночі були обстріли околиць Світлодарської та Соледарської громад.

Крім того, на Лисичанському напрямку тривають масовані обстріли Лиманської громади - найбільше страждають Торське та Зарічне, де через російську агресію загинула людина.

Фото: наслідки нічних обстрілів Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)