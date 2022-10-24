ua ru
Пн, 24 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти вночі завдали кількох ударів по Донецькій області: є руйнування (фото)

Новость на русском →
Донецька область, Понеділок 24 жовтня 2022 10:25
Окупанти вночі завдали кількох ударів по Донецькій області: є руйнування (фото) Фото: окупанти вночі завдали кількох ударів по Донецькій області (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська в ніч на 24 жовтня завдали ударів по кількох населених пунктах Донецької області. Внаслідок обстрів є руйнування та загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Так, уночі росіяни вели обстріл на ділянках фронту від Мар'їнки до Лимана.

На Донецькому напрямку зафіксовано прильоти у Красногорівці, Костянтинівці та Єлизаветівці Мар'їнській громаді без жертв та руйнувань.

На Горлівському напрямку найбільше постраждав населений пункт Щербинівка Торецької громади - циллю ракет стала місцева їдальня. Також вночі були обстріли околиць Світлодарської та Соледарської громад.

Крім того, на Лисичанському напрямку тривають масовані обстріли Лиманської громади - найбільше страждають Торське та Зарічне, де через російську агресію загинула людина.

Фото: наслідки нічних обстрілів Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, російські окупанти минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак загинули шість цивільних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область
NEWS
ЗСУ наступають у районі Кремінної та Сватового, ведуться бої під Бахмутом: мапи фронту від ISW
ЗСУ наступають у районі Кремінної та Сватового, ведуться бої під Бахмутом: мапи фронту від ISW
DAILY
Володимир Кудрицький: Росіяни намагаються повністю погасити нашу енергосистему
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Володимир Кудрицький: Росіяни намагаються повністю погасити нашу енергосистему