Президента "Мотор Січі" Богуслаєва взяли під варту
За клопотанням СБУ та Офісу генерального прокурора Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід президенту "Мотор Січі" у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Протягом наступних 60 днів, доки слідчі СБУ проводитимуть досудове розслідування, він не зможе вийти з ізолятора. Крім президента "Мотор Січі", аналогічний запобіжний захід обрано для керівника одного з департаментів цього підприємства, якого також затримала СБУ.
Обом фігурантам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).
СБУ проводить комплексні заходи щодо встановлення інших учасників протиправної діяльності та притягнення винних до відповідальності. Раніше СБУ опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента "Мотор Січі", які б підтверджували його співпрацю з ворогом.
Раніше ми писали, що СБУ затримала президента промислового гіганта "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва 23 жовтня. Йому та начальнику Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства Олегу Дзюбе оголошено про підозру за двома статтями УКУ: ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (допомога державі-агресору).
Згодом СБУ опублікувала аудіозаписи розмов Богуслаєва, де той виправдовував вторгнення Росії на територію України, а також висловлював надію на те, що ворогові вдасться зупинити наступ наших воїнів під час визволення українських земель.
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