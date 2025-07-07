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Не просто электричка: УЗ запускает новый экспериментальный региональный поезд (видео)

Понедельник 07 июля 2025 16:24
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Не просто электричка: УЗ запускает новый экспериментальный региональный поезд (видео) УЗ запускает новый комфортный региональный поезд (скриншот из видео: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Национальный перевозчик "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд экспериментального типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

О каком поезде идет речь и как он будет курсировать

В компании рассказали, что "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд экспериментального типа №826/825 "Львов - Тернополь - Хмельницкий".

Уточняется, что он будет курсировать:

  • с 11 июля;
  • ежедневно, кроме вторника.

Не просто электричка: УЗ запускает новый экспериментальный региональный поезд (видео)Новый экспериментальный региональный поезд УЗ (скриншот из видео: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Чем особенный этот региональный поезд УЗ

Согласно информации УЗ, поезд ЕПЛ9Т №007 получил после ремонта 2 класс комфортности и был оборудован:

  • пандусами и инклюзивными туалетами,
  • местами для пассажиров на креслах колесных,
  • креплениями для велосипедов.

"Из интересностей - два автомата с напитками и снеками, чтобы сделать поездку еще приятнее", - отметили в "Укрзализныце".

Среди других обновлений упоминаются также:

  • современные индивидуальные мягкие кресла - с возможностью регулировки положения и розетками/разъемами USB для зарядки гаджетов;
  • индивидуальные столики для каждого пассажира;
  • крепления для мобильных устройств (которые позволяют удобно смотреть любимый сериал в дороге);
  • обновленная система освещения - с возможностью включения пониженного уровня освещения салонов;
  • индикация занятости уборных;
  • вагонное табло с маршрутом;
  • багажные полки с увеличенной вместимостью;
  • обустроенные стеллажи для перевозки чемоданов.

"Это - уже 5-й капитально отремонтированный поезд в этом году, и 42-й - с начала полномасштабного вторжения", - рассказали в компании.

Отмечается, что все работы были выполнены собственными силами УЗ.

"Укрзализныця" и в дальнейшем планирует модернизировать пригородный подвижной состав, которым только с начала года воспользовалось более 14,5 миллиона пассажиров, четверть из которых - льготники", - рассказали гражданам.

Уточняется, что это - вполне логично, что в большинстве случаев люди выбирают именно железную дорогу.

"Ведь это безопасность, стабильность, четкий график движения без пробок, а также возможность путешествовать даже во время воздушных тревог", - добавили в компании.

Не просто электричка: УЗ запускает новый экспериментальный региональный поезд (видео)Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее мы рассказывали, что из Киева - без пробок и дешевле маршрутки - начал ездить удобный региональный экспресс УЗ.

Кроме того, женских купе для пассажиров компании стало больше - они доступны в составе уже 15 поездов "Укрзализныци".

Читайте также о новом семейном проекте "Паспорт путешественника" от УЗ, который поможет превратить поездки в поездах и посещение вокзалов Украины в увлекательное для детей событие.

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Укрзализныця Львов Хмельницкий Тернополь Поезда Путешествия Пассажиры
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