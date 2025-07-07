Не просто электричка: УЗ запускает новый экспериментальный региональный поезд (видео)
Национальный перевозчик "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд экспериментального типа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
О каком поезде идет речь и как он будет курсировать
В компании рассказали, что "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд экспериментального типа №826/825 "Львов - Тернополь - Хмельницкий".
Уточняется, что он будет курсировать:
- с 11 июля;
- ежедневно, кроме вторника.
Новый экспериментальный региональный поезд УЗ (скриншот из видео: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Чем особенный этот региональный поезд УЗ
Согласно информации УЗ, поезд ЕПЛ9Т №007 получил после ремонта 2 класс комфортности и был оборудован:
- пандусами и инклюзивными туалетами,
- местами для пассажиров на креслах колесных,
- креплениями для велосипедов.
"Из интересностей - два автомата с напитками и снеками, чтобы сделать поездку еще приятнее", - отметили в "Укрзализныце".
Среди других обновлений упоминаются также:
- современные индивидуальные мягкие кресла - с возможностью регулировки положения и розетками/разъемами USB для зарядки гаджетов;
- индивидуальные столики для каждого пассажира;
- крепления для мобильных устройств (которые позволяют удобно смотреть любимый сериал в дороге);
- обновленная система освещения - с возможностью включения пониженного уровня освещения салонов;
- индикация занятости уборных;
- вагонное табло с маршрутом;
- багажные полки с увеличенной вместимостью;
- обустроенные стеллажи для перевозки чемоданов.
"Это - уже 5-й капитально отремонтированный поезд в этом году, и 42-й - с начала полномасштабного вторжения", - рассказали в компании.
Отмечается, что все работы были выполнены собственными силами УЗ.
"Укрзализныця" и в дальнейшем планирует модернизировать пригородный подвижной состав, которым только с начала года воспользовалось более 14,5 миллиона пассажиров, четверть из которых - льготники", - рассказали гражданам.
Уточняется, что это - вполне логично, что в большинстве случаев люди выбирают именно железную дорогу.
"Ведь это безопасность, стабильность, четкий график движения без пробок, а также возможность путешествовать даже во время воздушных тревог", - добавили в компании.
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, ранее мы рассказывали, что из Киева - без пробок и дешевле маршрутки - начал ездить удобный региональный экспресс УЗ.
Кроме того, женских купе для пассажиров компании стало больше - они доступны в составе уже 15 поездов "Укрзализныци".
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