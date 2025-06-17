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Без заторів і дешевше за маршрутку: з Києва їздитиме зручний регіональний експрес УЗ

Вівторок 17 червня 2025 18:16
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Без заторів і дешевше за маршрутку: з Києва їздитиме зручний регіональний експрес УЗ З Києва до Житомира і назад курсуватиме новий регіональний експрес УЗ (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Національний перевізник "Укрзалізниця" запускає регіональний експрес, який сполучатиме Київську та Житомирську області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Коли УЗ запускає новий регіональний експрес

Згідно з інформацією акціонерного товариства, вже незабаром на маршрут вийде регіональний експрес №856/855 сполученням "Житомир - Київ - Житомир".

Уточнюється, що його запускають з 27 червня 2025 року.

В УЗ повідомили також, що завдяки йому до Житомира зі столиці можна буде доїхати:

  • за гарантовані 2 години з лишком - без заторів;
  • з якісними вбиральнями;
  • з достатнім місцем для багажу.

"Крім того, квиток на залізничний експрес вийде майже у 2,5 раза дешевшим за маршрутку", - додали у компанії.

Який поїзд курсуватиме на цьому маршруті

В "Укрзалізниці" повідомили, що на цьому маршруті курсуватиме модернізований електропоїзд з місцями для сидіння 3-го класу - комфортний, світлий і просторий.

Зазначається, що він має:

  • інклюзивний салон із місцями для людей з інвалідністю;
  • місця для велосипедів;
  • сповивальні столики;
  • таблички шрифтом Брайля;
  • можливість зарядити гаджети.

Де зупинятиметься експрес і чим це зручно

Громадянам розповіли, що регіональний експрес зупинятиметься тільки у Фастові.

Звідти пасажири зможуть продовжити подорож приміськими поїздами у напрямку:

  • Білої Церкви;
  • Миронівки.

Водночас у Києві мешканці регіону зможуть здійснити пересадку на міжнародні поїзди до Будапешта та Перемишля.

Разом із тим в УЗ нагадали, що зараз також курсують щоденні приміські поїзди:

  • №7034 "Житомир - Київ" (відправлення - о 07:48 та прибуття - об 11:35);
  • №7037 "Київ - Житомир" (відправлення - о 15:29 та прибуття - о 18:53).

Графік руху експреса УЗ з Києва та назад

В УЗ поділились також графіком руху електропоїзда, який курсуватиме щодня у будні.

Електропоїзд №855 "Київ - Житомир" з 27 червня їздитиме так:

  • відправлення з початкової станції - о 17:48;
  • відправлення з Фастова - о 18:30;
  • прибуття на кінцеву зупинку - о 19:58.

Електропоїзд №856 "Житомир - Київ" з 30 червня курсуватиме з урахуванням ремонтних робіт на ділянці:

  • відправлення з початкової станції - о 06:18;
  • відправлення з Фастова - о 07:49;
  • прибуття на кінцеву зупинку - о 08:44.

Тим часом з 1 серпня електропоїзд №856 "Житомир - Київ" буде їздити дещо швидше:

  • відправлення з початкової станції - о 06:18;
  • відправлення з Фастова - о 07:49;
  • прискорення та прибуття на кінцеву зупинку - о 08:37.

Без заторів і дешевше за маршрутку: з Києва їздитиме зручний регіональний експрес УЗБез заторів і дешевше за маршрутку: з Києва їздитиме зручний регіональний експрес УЗПублікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що новий рейс УЗ запускають між Києвом і Львовом.

Читайте також, коли відкривається продаж квитків на поїзди УЗ та як їх можна автоматично відстежувати й викуповувати, щоб запланована поїздка не зірвалась.

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