Производство iPhone 14 и новый Windows: главное из мира технологий за 21 февраля

Компания Apple начала пробное производство смартфона iPhone 14. Тем временем Microsoft работает над новой версией операционной системы Windows, а Realme готовит самое быстрое зарядное устройство для гаджетов.
О главных новостях из мира технологий за 21 февраля - в материале РБК-Украина.
Торговая площадка OpenSea сообщила о кибератаке, вследствие которой было украдено 254 NFT-товара.
Известно, что жертвами хакера стали 32 человека. Несмотря на то, что часть товаров удалось вернуть - злоумышленник успел продать украденное и заработать 1,7 млн долларов.
Новость о краже спровоцировала падение курса Bitcoin до 38 014 долларов.
Компания Apple начала пробное производство iPhone 14 перед началом серийного.
В нынешнее время компания Foxconn выступает основным производителем нового смартфона.
Во время пробного производства заводы составят список материалов, компонентов и остальных деталей, которые им необходимы для улучшения качества работы. Уже посла сбора всех данных, компания сможет приступить к серийному производству.
Космический телескоп Hubble сфотографировал слияние трех галактик, которые расположены на расстоянии 681 млн светловых лет от нашей планеты в созвездии Рака.
"Густое облако пыли закрывает центр этого изображения, хотя свет от фоновой галактики пронзает его внешние края", - пишет пресс-служба.
Пекинское бюро по надзору за рынком выписало штраф китайскому производителю техники Xiaomi на 12,6 тысячи долларов. Компанию обвинили в том, что она солгала касаемо характеристик Mi Band 5 NFC.
В рекламе часов утверждается, что гаджет поддерживает функцию "24-часового мониторинга сна". Впрочем, как оказалось, технология не следит за вашим отдыхом, если он длился менее 20 минут днем или же меньше часа - ночью.
Компания Realme представит самое быстрое зарядное устройство для своих смартфоном уже 28 февраля MWC 2022.
Также ожидается презентация Realme GT2 Pro для международных рынков.
Среди известных характеристик зарядного устройства:
максимальная выходная мощность - 200 Вт (20 В и 10 А);
поддержка USB Power Delivery, которая ограничена 45 Вт (5 В и 3 А, 20 В и 2,25 А).