Китай оштрафовал Xiaomi из-за лжи
Пекинское бюро по надзору за рынком оштрафовало компанию Xiaomi на 12,6 тысячи долларов. Все из-за недостоверных характеристик на рекламной странице Mi Band 5 NFC.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizchina.
На рекламной странице компании утверждается, что Mi Band 5 NFC поддерживает функцию "24-часового мониторинга сна". Оказалось, что технология состоит из двух частей:
- записи ночного сна;
- записи эпизодического сна.
Впрочем, если ваш ночной сон составляет меньше часа - часы не будут записывать его.
То же самое касается и эпизодического сна. Если днем вы поспите менее 20 минут - Mi Band 5 NFC не будут фиксировать его.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Xiaomi может представить Xiaomi 12 Ultra уже этим летом.
Также издание рассказывало о том, какие смартфоны китайской компании могут получить обновление до Android 13.