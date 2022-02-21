Китай оштрафовал Xiaomi из-за лжи

Пекинское бюро по надзору за рынком оштрафовало компанию Xiaomi на 12,6 тысячи долларов. Все из-за недостоверных характеристик на рекламной странице Mi Band 5 NFC.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizchina .

На рекламной странице компании утверждается, что Mi Band 5 NFC поддерживает функцию "24-часового мониторинга сна". Оказалось, что технология состоит из двух частей:

записи ночного сна;

записи эпизодического сна.

Впрочем, если ваш ночной сон составляет меньше часа - часы не будут записывать его.

То же самое касается и эпизодического сна. Если днем вы поспите менее 20 минут - Mi Band 5 NFC не будут фиксировать его.