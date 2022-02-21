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Телескоп NASA сфотографировал слияние галактик

Новина українською →
Понедельник 21 февраля 2022 14:17
Телескоп NASA сфотографировал слияние галактик Фото: телескоп NASA сфотографировал слияние галактик (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергей Пышкин

Космический телескоп Hubble, который принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), поделился очередным уникальным кадром. В этот раз он сфотографировал слияние трех галактик.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу NASA.

Галактики IC 2431, слияние которых зафиксировал Hubble, расположены на расстоянии 681 млн светловых лет от нашей планеты в созвездии Рака.

Телескоп NASA сфотографировал слияние галактик

Фото: телескоп NASA сфотографировал слияние галактик (nasa.gov)

На фотографии можно увидеть массу вихрей и пыли, которые сливаются в одно целое. Также телескоп смог зафиксировать и смесь звездообразования, которые были вызваны взаимодействием галактик.

"Густое облако пыли закрывает центр этого изображения, хотя свет от фоновой галактики пронзает его внешние края", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что космический телескоп IXPE сфотографировал остатки звезды после ее взрыва. Также недавно Hubble запечатлил космический "водоворот" в созвездии "Тукан".

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