Телескоп NASA сфотографировал слияние галактик
Космический телескоп Hubble, который принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), поделился очередным уникальным кадром. В этот раз он сфотографировал слияние трех галактик.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу NASA.
Галактики IC 2431, слияние которых зафиксировал Hubble, расположены на расстоянии 681 млн светловых лет от нашей планеты в созвездии Рака.
Фото: телескоп NASA сфотографировал слияние галактик (nasa.gov)
На фотографии можно увидеть массу вихрей и пыли, которые сливаются в одно целое. Также телескоп смог зафиксировать и смесь звездообразования, которые были вызваны взаимодействием галактик.
"Густое облако пыли закрывает центр этого изображения, хотя свет от фоновой галактики пронзает его внешние края", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что космический телескоп IXPE сфотографировал остатки звезды после ее взрыва. Также недавно Hubble запечатлил космический "водоворот" в созвездии "Тукан".