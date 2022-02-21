Realme презентует самую быструю зарядку для смартфонов
Фото: Realme презентует самую быструю зарядку для смартфонов (flickr.com)
Компания Realme готовится выпустить самое мощное зарядное устройство для собственных смартфонов. Представит его уже 28 февраля на MWC 2022.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-акаунт Realme.
Ожидается, что 28 февраля компания также представит и Realme GT2 Pro для международных рынков.
Как и предыдущие зарядные устройства, этот так же окрашен в белый цвет.
Среди известных характеристик:
- максимальная выходная мощность - 200 Вт (20 В и 10 А);
- поддержка USB Power Delivery, которая ограничена 45 Вт (5 В и 3 А, 20 В и 2,25 А).
В прошлом году Xiaomi уже представила адаптер, который может зарядить аккумулятор емкостью 4000 мА*ч за 8 минут, однако он так и не поступил в продажу.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Европейский союз может утвердить единый порт для гаджетов.