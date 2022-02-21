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Realme презентует самую быструю зарядку для смартфонов

Новина українською →
Понедельник 21 февраля 2022 16:32
Realme презентует самую быструю зарядку для смартфонов Фото: Realme презентует самую быструю зарядку для смартфонов (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Realme готовится выпустить самое мощное зарядное устройство для собственных смартфонов. Представит его уже 28 февраля на MWC 2022.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-акаунт Realme.

Ожидается, что 28 февраля компания также представит и Realme GT2 Pro для международных рынков.

Как и предыдущие зарядные устройства, этот так же окрашен в белый цвет.

Среди известных характеристик:

  • максимальная выходная мощность - 200 Вт (20 В и 10 А);
  • поддержка USB Power Delivery, которая ограничена 45 Вт (5 В и 3 А, 20 В и 2,25 А).

В прошлом году Xiaomi уже представила адаптер, который может зарядить аккумулятор емкостью 4000 мА*ч за 8 минут, однако он так и не поступил в продажу.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Европейский союз может утвердить единый порт для гаджетов.

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