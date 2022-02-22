Виробництво iPhone 14 і новий Windows: головне зі світу технологій за 21 лютого

Хакер обрушив курс Bitcoin

Торговий майданчик OpenSea повідомив про кібератаку, внаслідок якої було вкрадено 254 NFT-товари.

Відомо, що жертвами хакера стали 32 людини. Попри те, що частину товарів вдалося повернути - зловмисник встиг продати решту вкраденого і заробити 1,7 млн доларів.

Новина про крадіжку спровокувала падіння курсу Bitcoin до 38 014 доларів.

iPhone 14 перебуває на стадії пробного виробництва

Компанія Apple почала пробне виробництво iPhone 14 перед початком серійного.

У нинішній час компанія Foxconn виступає основним виробником нового смартфона.

Під час пробного виробництва заводи складуть список матеріалів, компонентів та інших деталей, які їм необхідні для поліпшення якості роботи. Вже після збору всіх даних, компанія зможе приступити до серійного виробництва.

NASA показало злиття галактик

Космічний телескоп Hubble сфотографував злиття трьох галактик, які розташовані на відстані 681 млн світлових років від нашої планети в сузір'ї Рака.

"Густа хмара пилу закриває центр цього зображення, хоча світло від фонової галактики пронизує його зовнішні краї",- пише пресслужба.

Xiaomi оштрафували через брехню

Пекінське бюро з нагляду за ринком виписало штраф китайському виробнику техніки Xiaomi на 12,6 тисячі доларів. Компанію звинуватили в тому, що вона збрехала стосовно характеристик Mi Band 5 NFC.

У рекламі годинника стверджується, що гаджет підтримує функцію "24-годинного моніторингу сну". Втім, як виявилося, технологія не стежить за вашим відпочинком, якщо він тривав менше ніж 20 хвилин вдень або ж менше ніж годину - вночі.

Realme презентує потужний зарядний пристрій для гаджетів

Компанія Realme представить найшвидший зарядний пристрій для своїх смартфоном вже 28 лютого MWC 2022.

Також очікується презентація Realme GT2 Pro для міжнародних ринків.

Серед відомих характеристик зарядного пристрою: