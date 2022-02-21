ru ua
Пн, 21 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Apple начала пробное производство iPhone 14

Новина українською →
Понедельник 21 февраля 2022 17:25
Apple начала пробное производство iPhone 14 Фото: Apple начала пробное производство iPhone 14 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple начала пробное производство ещё не анонсированной модели iPhone 14. Заводы должны оценить качество своей работы перед началом серийного производства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на IThome.

Luxshare Precision пока что не получила заказ на пробное и массовое производство от Apple, однако планирует исправить это в течении нынешнего года. В то же время, основным производителем остается компания Foxconn.

Во время пробного производства заводы обязаны подготовить список материалов, компонентов и деталей для улучшения процесса. Также речь идет и о установке контроля качества.

После сбора данных, завод исправляет отклонения и оценивает производительный процесс.

Уже после этого, Apple начинает массовое производство устройства.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в 2022 году компания планирует презентовать более 7 новых моделей компьютеров Mac.

Тем временем гарнитура смешанной реальности от Apple будет предоставлять уникальные функции лишь по подписке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple
NEWS
Арбитраж в Гааге начинает слушания о компенсации "Нафтогазу" 10 млрд долларов за активы в Крыму
Арбитраж в Гааге начинает слушания о компенсации "Нафтогазу" 10 млрд долларов за активы в Крыму
DAILY
Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц