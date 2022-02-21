ru ua
Пн, 21 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Хакер обрушил курс Bitcoin после кражи NFT-изображений

Новина українською →
Понедельник 21 февраля 2022 13:37
Хакер обрушил курс Bitcoin после кражи NFT-изображений Фото: хакер обрушил курс Bitcoin после кражи NFT-изображений (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

Торговая площадка OpenSea сообщила о хакерской атаке, вследствие которой было украдено 254 дорогостоящих товара. Это заявление отразилось на курсе биткоина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на OpenSea.

Как сообщает Forbes, жертвами хакера стали 32 человека. Тем временем OpenSea опровергает факт взлома площадки и отмечает, что кража была проведена с помощью фишинговых писем, якобы жертвы сами подписали смарт-контракт.

Часть токенов удалось вернуть. Впрочем, остальные хакер успел продать за 1,7 млн долларов.

Более того, на фоне шума стоимость Bitcoin обрушилась до 38 014 долларов, а курс Ethereum - упал до 2602 долларов.

"Мы активно расследуем слухи об эксплойте, связанном со смарт-контрактами OpenSea. Похоже, что это фишинговая атака, исходящая со стороннего ресурса. Не переходите по ссылкам вне opensea.io", - пишет OpenSea.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности недавней кибератаки на Украину.

Тем временем разработчик iOS-джейлбрейка нашел способ создавать бесконечное количество криптовалюты. После этого его вознаградили 2 миллионами долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биткоин NFT
NEWS
План России в отношении Украины раскрыт. Минобороны озвучило сценарий агрессии
План России в отношении Украины раскрыт. Минобороны озвучило сценарий агрессии
DAILY
Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц