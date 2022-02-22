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Производство iPhone 14 и новый Windows: главное из мира технологий за 21 февраля

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Вторник 22 февраля 2022 06:00
Производство iPhone 14 и новый Windows: главное из мира технологий за 21 февраля Фото: главное из мира технологий за 21 февраля (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple начала пробное производство смартфона iPhone 14. Тем временем Microsoft работает над новой версией операционной системы Windows, а Realme готовит самое быстрое зарядное устройство для гаджетов.

О главных новостях из мира технологий за 21 февраля - в материале РБК-Украина.

Хакер обрушил курс Bitcoin

Торговая площадка OpenSea сообщила о кибератаке, вследствие которой было украдено 254 NFT-товара.

Известно, что жертвами хакера стали 32 человека. Несмотря на то, что часть товаров удалось вернуть - злоумышленник успел продать украденное и заработать 1,7 млн долларов.

Новость о краже спровоцировала падение курса Bitcoin до 38 014 долларов.

iPhone 14 пребывает на стадии пробного производства

Компания Apple начала пробное производство iPhone 14 перед началом серийного.

В нынешнее время компания Foxconn выступает основным производителем нового смартфона.

Во время пробного производства заводы составят список материалов, компонентов и остальных деталей, которые им необходимы для улучшения качества работы. Уже посла сбора всех данных, компания сможет приступить к серийному производству.

NASA показало слияние галактик

Космический телескоп Hubble сфотографировал слияние трех галактик, которые расположены на расстоянии 681 млн светловых лет от нашей планеты в созвездии Рака.

"Густое облако пыли закрывает центр этого изображения, хотя свет от фоновой галактики пронзает его внешние края", - пишет пресс-служба.

Xiaomi оштрафовали из-за лжи

Пекинское бюро по надзору за рынком выписало штраф китайскому производителю техники Xiaomi на 12,6 тысячи долларов. Компанию обвинили в том, что она солгала касаемо характеристик Mi Band 5 NFC.

В рекламе часов утверждается, что гаджет поддерживает функцию "24-часового мониторинга сна". Впрочем, как оказалось, технология не следит за вашим отдыхом, если он длился менее 20 минут днем или же меньше часа - ночью.

Realme презентует мощное зарядное устройство для гаджетов

Компания Realme представит самое быстрое зарядное устройство для своих смартфоном уже 28 февраля MWC 2022.

Также ожидается презентация Realme GT2 Pro для международных рынков.

Среди известных характеристик зарядного устройства:

  • максимальная выходная мощность - 200 Вт (20 В и 10 А);

  • поддержка USB Power Delivery, которая ограничена 45 Вт (5 В и 3 А, 20 В и 2,25 А).

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