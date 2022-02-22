ru ua
Вт, 22 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Виробництво iPhone 14 і новий Windows: головне зі світу технологій за 21 лютого

Новость на русском →
Вівторок 22 лютого 2022 06:00
Виробництво iPhone 14 і новий Windows: головне зі світу технологій за 21 лютого Фото: головне зі світу технологій за 21 лютого (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple почала пробне виробництво смартфона iPhone 14. Тим часом Microsoft працює над новою версією операційної системи Windows, а Realme готує найшвидший зарядний пристрій для гаджетів.

Про головні новини зі світу технологій за 21 лютого - у матеріалі РБК-Україна.

Хакер обрушив курс Bitcoin

Торговий майданчик OpenSea повідомив про кібератаку, внаслідок якої було вкрадено 254 NFT-товари.

Відомо, що жертвами хакера стали 32 людини. Попри те, що частину товарів вдалося повернути - зловмисник встиг продати решту вкраденого і заробити 1,7 млн доларів.

Новина про крадіжку спровокувала падіння курсу Bitcoin до 38 014 доларів.

iPhone 14 перебуває на стадії пробного виробництва

Компанія Apple почала пробне виробництво iPhone 14 перед початком серійного.

У нинішній час компанія Foxconn виступає основним виробником нового смартфона.

Під час пробного виробництва заводи складуть список матеріалів, компонентів та інших деталей, які їм необхідні для поліпшення якості роботи. Вже після збору всіх даних, компанія зможе приступити до серійного виробництва.

NASA показало злиття галактик

Космічний телескоп Hubble сфотографував злиття трьох галактик, які розташовані на відстані 681 млн світлових років від нашої планети в сузір'ї Рака.

"Густа хмара пилу закриває центр цього зображення, хоча світло від фонової галактики пронизує його зовнішні краї",- пише пресслужба.

Xiaomi оштрафували через брехню

Пекінське бюро з нагляду за ринком виписало штраф китайському виробнику техніки Xiaomi на 12,6 тисячі доларів. Компанію звинуватили в тому, що вона збрехала стосовно характеристик Mi Band 5 NFC.

У рекламі годинника стверджується, що гаджет підтримує функцію "24-годинного моніторингу сну". Втім, як виявилося, технологія не стежить за вашим відпочинком, якщо він тривав менше ніж 20 хвилин вдень або ж менше ніж годину - вночі.

Realme презентує потужний зарядний пристрій для гаджетів

Компанія Realme представить найшвидший зарядний пристрій для своїх смартфоном вже 28 лютого MWC 2022.

Також очікується презентація Realme GT2 Pro для міжнародних ринків.

Серед відомих характеристик зарядного пристрою:

  • максимальна вихідна потужність - 200 Вт (20 В і 10 а);

  • Підтримка USB Power Delivery, яка обмежена 45 Вт (5 В і 3 А, 20 В і 2,25 А).

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple Windows
NEWS
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
DAILY
Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі