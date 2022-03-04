Что происходит в Херсоне сейчас. Ситуация в городе 4 марта: онлайн

На девятый день войны России против Украины в Херсон зашли войска оккупантов, захватившие телебашню. Из-за вторжения россиян в городе заканчиваются медикаменты, нужен инсулин и детское питание. Херсонцам сложно, однако ни о какой капитуляции речь не идет - над городом развевается сине-желтый флаг!
Подробнее о том, что происходит в Херсоне прямо сейчас, вся оперативная информация и важные новости для жителей города - в текстовом онлайн материале РБК-Украина.
18:20 К российским фурам с "гуманитаркой" никто не подходил. Люди на площади кричали оккупантам, что они не нуждаются в помощи. Одним словом, создать картинку для российских пропагандистов не получилось.
17:40 Корреспондент канала "Украина24" рассказал, что в Херсоне отсутствовала связь более 4 часов. Он исчез после того, как в город вошла военная техника, на одной из машин было написано "Донская гуманитарная помощь".
Сейчас в городе работают только Vodafon и Lifecell. С утра не работают вообще украинские телеканалы, только через кабельное. На Т2 работают русские каналы.
Что касается продуктов, то в городе остались небольшие запасы, магазины раздавали бесплатно то, что осталось на складах.
17:10 В Херсоне связь от Vodafon появилась.
15:30 Российские военные не разрешили "зеленый коридор" для поставки гуманитарной помощи в Херсонскую область.
15:20 В Херсоне на майдане Свободы местные жители с украинскими флагами встречают российский "гуманитарный конвой", который будет участвовать в акции с призывами о создании "отдельной республики".
14:00 В Херсонской области пропала мобильная связь. Оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар, сообщает глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута.
13:20 По данным СБУ, уже 60-80 крымчан заселены в гостиницу "Фрегат". Вероятно, сегодня они выйдут на митинг с флагами РФ и "благодарностью" российским "освободителям".
11:10 В Херсоне раздают хлеб. Адреса - по ссылке.
08:05 Жителей Херсона и области предупредили, что российские оккупанты захватили телебашню и теперь будут заваливать эфиры фейками, дезинформацией и пропагандой. Игнорируйте такие вбросы и не верьте лжи, подчеркивают в СБУ.
Добавим, что глава МИД Дмитрий Кулеба в своем Twitter рассказал, что после захвата телевышки в Херсоне оккупанты планируют шоу при участии липовых "местных", привезенных с оккупированного Крыма.
03:00 Наши коллеги из Суспильного показали на видео, как выглядел и выглядит Херсон до и после вторжения России.
02:10 4 марта на майдане Свободы российские захватчики будут размахивать флагами РФ и будут кричать, что Херсон - это "херсонская народная республика". Для этого в город свезли 2 больших автобуса, 20 автомобилей, 2 "спринтера" и 7 "газелек" неустановленных лиц.
Херсонцы! Не дайте себя обмануть! Не подходите близко к этой массовке! Не верьте фейкам!
Местные власти образовали штаб, который занимается вопросами жизнеобеспечения города.
"Мы все находимся в городском совете - сейчас решаем вопрос гуманитарной помощи для Херсонской городской территориальной общины, подключаем международные институты. Все мои заместители вместе со мной - мы контролируем процессы жизнедеятельности города", - говорит херсонский городской голова Игорь Колыхаев.
Он подчеркивает: несмотря ни на что, Херсон - украинский город.
"Давайте отходить от паники, пользоваться только проверенными источниками информации - коммуницируйте через своих старост округов, руководителей ОСМД, мы все с вами", - обращается к местным жителям Колыхаев.
По состоянию на 4 марта в Херсоне строгий комендантский час действует с 20:00 до 06:00.
Сейчас в городе для безопасности местных жителей действуют следующие правила:
В штатном режиме по состоянию на 4 марта работают: