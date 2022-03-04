Что происходит в Херсоне сейчас. Ситуация в городе 4 марта: онлайн

18:20 К российским фурам с "гуманитаркой" никто не подходил. Люди на площади кричали оккупантам, что они не нуждаются в помощи. Одним словом, создать картинку для российских пропагандистов не получилось.

17:40 Корреспондент канала "Украина24" рассказал, что в Херсоне отсутствовала связь более 4 часов. Он исчез после того, как в город вошла военная техника, на одной из машин было написано "Донская гуманитарная помощь".

Сейчас в городе работают только Vodafon и Lifecell. С утра не работают вообще украинские телеканалы, только через кабельное. На Т2 работают русские каналы.

Что касается продуктов, то в городе остались небольшие запасы, магазины раздавали бесплатно то, что осталось на складах.

17:10 В Херсоне связь от Vodafon появилась.

15:30 Российские военные не разрешили "зеленый коридор" для поставки гуманитарной помощи в Херсонскую область.

15:20 В Херсоне на майдане Свободы местные жители с украинскими флагами встречают российский "гуманитарный конвой", который будет участвовать в акции с призывами о создании "отдельной республики".

14:00 В Херсонской области пропала мобильная связь. Оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар, сообщает глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута.

13:20 По данным СБУ, уже 60-80 крымчан заселены в гостиницу "Фрегат". Вероятно, сегодня они выйдут на митинг с флагами РФ и "благодарностью" российским "освободителям".

11:10 В Херсоне раздают хлеб. Адреса - по ссылке.

08:05 Жителей Херсона и области предупредили, что российские оккупанты захватили телебашню и теперь будут заваливать эфиры фейками, дезинформацией и пропагандой. Игнорируйте такие вбросы и не верьте лжи, подчеркивают в СБУ.

Добавим, что глава МИД Дмитрий Кулеба в своем Twitter рассказал, что после захвата телевышки в Херсоне оккупанты планируют шоу при участии липовых "местных", привезенных с оккупированного Крыма.

03:00 Наши коллеги из Суспильного показали на видео, как выглядел и выглядит Херсон до и после вторжения России.

02:10 4 марта на майдане Свободы российские захватчики будут размахивать флагами РФ и будут кричать, что Херсон - это "херсонская народная республика". Для этого в город свезли 2 больших автобуса, 20 автомобилей, 2 "спринтера" и 7 "газелек" неустановленных лиц.

Херсонцы! Не дайте себя обмануть! Не подходите близко к этой массовке! Не верьте фейкам!

Ситуация в Херсоне на 4 марта

Местные власти образовали штаб, который занимается вопросами жизнеобеспечения города.

"Мы все находимся в городском совете - сейчас решаем вопрос гуманитарной помощи для Херсонской городской территориальной общины, подключаем международные институты. Все мои заместители вместе со мной - мы контролируем процессы жизнедеятельности города", - говорит херсонский городской голова Игорь Колыхаев.

Он подчеркивает: несмотря ни на что, Херсон - украинский город.

"Давайте отходить от паники, пользоваться только проверенными источниками информации - коммуницируйте через своих старост округов, руководителей ОСМД, мы все с вами", - обращается к местным жителям Колыхаев.

Комендантский час

По состоянию на 4 марта в Херсоне строгий комендантский час действует с 20:00 до 06:00.

Работа общественного транспорта, правила передвижения авто и пешеходов

Сейчас в городе для безопасности местных жителей действуют следующие правила:

В город можно выезжать только днем. Выезжают в город только машины с продовольствием, медикаментами и прочим. Коммунальный транспорт работает, чтобы сотрудники хлебозавода, магазинов, аптек и тому подобное могли добраться на работу. Пешеходы ходят по одному, максимум по двое. Военных не провоцируют. При первом же требовании останавливаются. Не конфликтуют. Автомобили, которым по условиям можно находиться в городе, ездят с минимальной скоростью. Водители должны быть готовы в любой момент показать содержимое перевозок.

Как работают больницы в Херсоне

В штатном режиме по состоянию на 4 марта работают:

Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е. Карабелеша (врачи оказывают медицинскую помощь по всем профилям, в поликлиниках больницы медицинская помощь оказывается в полном объеме);

Поликлиника №2 городской клинической больницы им. А. и О. Тропиных (травмологическое отделение принимает в порядке живой очереди);

Городская клиническая больница им. А. С. Лучанского (врачи стоматологической поликлиники оказывают лишь неотложную помощь пациентам).

Адреса аптек

пр-т святых Кирилла и Мефодия, 19

пр-т 200 лет Херсона, 30

вул. Святых Кирилла и Мефодия, 15/2

пр-т 200-летия Херсона, 24-Г

ул. 49-й Гвардейской дивизии, 10

вул. Сретенская, 21

вул. Шенгелия, 21/15

Николаевское шоссе, 15

ул. Мира, 10

пр-т Текстильщиков, 10-А

ул. Лавренева, 12

пр-т Ушакова 67

вул. Комарова, 2

вул. Генерала Алмазова, 37

вул. Патона, 17

пр-т Ушакова, 35-А

пр-т 200 лет Херсона, 16

ул. Чернышевского, 6

ул. Черноморская, 16

вул. Суворова, 13

пгт Зеленовка, ул. Первомайская, 9

Магазины, которые работают в Херсоне 4 марта

Магазин "Ассорти " на ул. Черноморская, 16 (продукты)

на ул. Черноморская, 16 (продукты) "Велмарт " на ул. Дорофеева, 30 (мука, крупы, макароны, кондитерские изделия, консервы, соусы, чай, кофе, макаронные изделия)

на ул. Дорофеева, 30 (мука, крупы, макароны, кондитерские изделия, консервы, соусы, чай, кофе, макаронные изделия) "Сильпо " на пр-т Строителей, 27А (хлебобулочные изделия собственного производства, фрукты, овощи)

на пр-т Строителей, 27А (хлебобулочные изделия собственного производства, фрукты, овощи) Green Market на пр-т Строителей, 11; ул. Сретенская, 11

на пр-т Строителей, 11; ул. Сретенская, 11 Рынок микрорайона Шуменский на ул. Димитрова

на ул. Димитрова Кондитерская "Пряничный домик " на пр-т Текстильщиков, 5 (свежий хлеб, кондитерские изделия)

на пр-т Текстильщиков, 5 (свежий хлеб, кондитерские изделия) "Сита Хата " на ул. Комкова, 75; Николаевское шоссе, 26 (колбасные изделия)

на ул. Комкова, 75; Николаевское шоссе, 26 (колбасные изделия) Мелкие магазины по ул. Марии Фортус 100А (хлеб, консервы, бакалея и др. в небольшом количестве)

по ул. Марии Фортус 100А (хлеб, консервы, бакалея и др. в небольшом количестве) "Фреш " на пр-т 200-летия Херсона, 28; пр-т Текстильщиков, 9; ул. Патона, 12 (запасы продуктов в наличии)

на пр-т 200-летия Херсона, 28; пр-т Текстильщиков, 9; ул. Патона, 12 (запасы продуктов в наличии) Магазин продуктов на ул. Карбышева, 36 (хлеб, молочные продукты)

на ул. Карбышева, 36 (хлеб, молочные продукты) "Траш " на ул. 49-й Гвардейской дивизии, 45; пр-т 200 лет Херсона, 8 (запасы продуктов в наличии)

на ул. 49-й Гвардейской дивизии, 45; пр-т 200 лет Херсона, 8 (запасы продуктов в наличии) Магазин "Ферма " на пр-т 200 лет Херсона, 32Б (мясо (свинина, курица) яйца, бакалея)

на пр-т 200 лет Херсона, 32Б (мясо (свинина, курица) яйца, бакалея) Сеть "Юность " на пр-т Строителей, 11; ул. Сретенская, 11; пр-т Строителей, 27А (хлебобулочные изделия собственного производства, фрукты, овощи)

на пр-т Строителей, 11; ул. Сретенская, 11; пр-т Строителей, 27А (хлебобулочные изделия собственного производства, фрукты, овощи) Магазины АТБ на ул. Чорновола, 19; ул. Сретенская, 21; ул. Вишневой, 157/71; ул. Покрышева, 53; ул. Патона, 8; ул. Мира, 17; пр-т Святых Кирилла и Мефодия, 15/2; пр-т Ушакова, 50; ул. Маяковского, 13; пр-т Строителей, 6. В магазинах можно получить наличные с банковских карт от 500 до 6000 грн на кассе.

Карта защитных сооружений гражданской защиты Херсона