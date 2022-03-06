В Новой Каховке мирные жители вышли на митинг против оккупации

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области мирные жители 6 марта вышли на митинг против российских захватчиков. Люди прошли по центру города с украинскими флагами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Антона Геращенко в Telegram.