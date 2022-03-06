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В Новой Каховке мирные жители вышли на митинг против оккупации

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Херсонская область, Воскресенье 06 марта 2022 12:21
В Новой Каховке мирные жители вышли на митинг против оккупации Фото: в Новой Каховке прошел антиоккупационный митинг (Общестенное_Херсон)
Автор: Наталья Юрченко

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области мирные жители 6 марта вышли на митинг против российских захватчиков. Люди прошли по центру города с украинскими флагами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Антона Геращенко в Telegram.

Отмечается, что на митинг пришло несколько тысяч человек. Протестующие прошли по городу с государственными флагами, пели гимн Украины и кричали "ганьба".

Напомним, Новая Каховка была захвачена российскими оккупантами еще в первые дни войны.

Также отметим, что антиоккупационные митинги прошли в Херсоне и Мелитополе.

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