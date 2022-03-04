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В Херсонской области исчезла мобильная связь

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Украина , Пятница 04 марта 2022 13:30
В Херсонской области исчезла мобильная связь Фото: Херсонской области исчезла мобильная связь (pixabay)
Автор: Каролина Гайдук

В Херсоне и в области не работает мобильная связь. По словам главы областной администрации, в области работает только WiFi.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Геннадия Лагуты.

"Оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар на территории всей Херсонской области. В настоящее время работает только WiFi. Выясняем ситуацию!", - отметил глава ОГА.

Отметим, что абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться абонентам российских операторов. Такие меры необходимы для того, чтобы российские военные не могли передавать информацию с украинских телефонов в Россию и Беларусь.

Отметим, что все аварийные бригады "ДТЭК Сети" задействованы в ликвидации последствий вражеских обстрелов по энергетической инфраструктуре и скорейшему восстановлению электроснабжения потребителей.

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