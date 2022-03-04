В Херсонской области исчезла мобильная связь

В Херсоне и в области не работает мобильная связь. По словам главы областной администрации, в области работает только WiFi.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление Геннадия Лагуты.

"Оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар на территории всей Херсонской области. В настоящее время работает только WiFi. Выясняем ситуацию!", - отметил глава ОГА.

Отметим, что абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться абонентам российских операторов. Такие меры необходимы для того, чтобы российские военные не могли передавать информацию с украинских телефонов в Россию и Беларусь.

Отметим, что все аварийные бригады "ДТЭК Сети" задействованы в ликвидации последствий вражеских обстрелов по энергетической инфраструктуре и скорейшему восстановлению электроснабжения потребителей.