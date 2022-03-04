Зеленский о "гуманитарке" оккупантов в Херсоне: украинцы не дали себя унизить

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на попытку российских оккупантов раздать жителям Херсона так называемую "гуманитарную помощь". Глава государства отметил, что украинцы не дали себя унизить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского.

"Наш Херсон, украинский Херсон. Который сегодня пытались унизить (российские оккупанты - ред.), но не получилось. Не дали", - сказал Зеленский.

По его словам, украинцы показали себя, не дали себя разыграть в дешевом циничном представлении с подачкой вместо "гуманитарной помощи" и пропагандой вместо искренности.

"Российские пропагандисты думали о них (жителях Херсона - ред.), как о себе, а увидели, что херсонцы уважали себя, уважают Украину", - добавил глава государства.