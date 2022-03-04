Що відбувається у Херсоні зараз. Ситуація в місті 4 березня: онлайн

На дев'ятий день війни Росії проти України у Херсон зайшли війська окупантів, які захопили телевежу. Через вторгнення росіян у місті закінчуються медикаменти, потрібен інсулін і дитяче харчування. Херсонцям складно, однак про жодну капітуляцію мова не йде - над містом майорить синьо-жовтий прапор!
Детальніше про те, що відбувається в Херсоні прямо зараз, уся оперативна інформація і важливі новини для мешканців міста - у текстовому онлайн матеріалі РБК-Україна.
Всі подробиці вторгнення Росії в Україну, ситуація в містах, інформація про те, що відбувається в різних регіонах та реакція світу, - в текстовому онлайні РБК-Україна за посиланням.
20:10 Нагадаємо, що у Херсоні так і не відбувся мітинг за створення "ХНР". На майдан Свободи вийшли тисячі люди з українськими прапорами не побоявшись озброєних російських військових!
20:00 У заповіднику Асканія-Нова у ці дні народився малюк тибетського яка. Його назвали Байрактар.
Маленький Байрактар (фото: facebook.com/shapoval.viktor)
18:20 До російських фур з "гуманітаркою" ніхто не підходив. Люди на площі кричали окупантам, що вони не потребують допомоги. Одним словом, створити картинку для російських пропагандистів не вдалося.
17:40 Кореспондент каналу "Україна24" розповів, що у Херсоні був відсутній зв’язок більше 4 годин. Він зник після того, як до міста увійшла військова техніка, на одній з машин було написано "Донська гуманітарна допомога".
Зараз в місті працюють тільки Vodafon і lifecell. З самого ранку не працюють взагалі українські телеканали, тільки через кабельне. На Т2 працюють російські канали.
Щодо продуктів, то у місті лишились невеличкі запаси, магазини роздавали безкоштовно те, що лишилось на складах.
17:10 У Херсоні зв'язок від Vodafon з'явився.
15:30 Російські військові не дозволили "зелений коридор" для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину.
15:20 У Херсоні на майдані Свободи місцеві жителі з українськими прапорами зустрічають російський "гуманітарний конвой", який братиме участь у акції з закликами про створення "окремої республіки".
14:00 У Херсонській області пропав мобільний зв'язок. Окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар, повідомляє голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута.
13:20 За даними СБУ, вже 60-80 кримчан заселені у готель "Фрегат". Ймовірно, сьогодні вони вийдуть на мітинг з прапорами РФ і "вдячністю" російським "визволителям".
11:10 У Херсоні роздають збіжжя. Адреси - за посиланням.
08:05 Жителів Херсона та області попередили, що російські окупанти захопили телевежу та тепер завалюватимуть ефіри фейками, дезінформацією та пропагандою. Ігноруйте такі вкиди та не вірте брехні, наголошують у СБУ.
Додамо, що глава МЗС Дмитро Кулеба у своєму Twitter розповів, що після захоплення телевежі у Херсоні окупанти планують шоу за участю липових "місцевих", привезених з окупованого Криму.
03:00 Наші колеги з Суспільного показали на відео, як виглядав та виглядає Херсон до та після вторгнення Росії.
02:10 4 березня на майдані Свободи російські загарбники розмахуватимуть прапорами РФ та кричатимуть, що Херсон - це "херсонська народна республіка". Для цього у місто звезли 2 великі автобуси, 20 автівок, 2 "спринтери" та 7 "газельок" невстановлених осіб.
Херсонці! Не дайте себе обдурити! Не підходьте близько до цієї масовки! Не вірте фейкам!
Місцева влада утворила штаб, який займається питаннями життєзабезпечення міста.
"Ми усі знаходимося у міській раді - наразі вирішуємо питання гуманітарної допомоги для Херсонської міської територіальної громади, підключаємо міжнародні інституції. Усі мої заступники разом зі мною - ми контролюємо процеси життєдіяльності міста", - каже херсонський міський голова Ігор Колихаєв.
Він підкреслює: не зважаючи ні на що, Херсон - українське місто.
"Давайте відходити від паніки, користуватися лише перевіреними джерелами інформації - комунікуйте через своїх старост округів, керівників ОСББ, ми усі з вами", - звертається до місцевих мешканців Колихаєв.
Станом на 4 березня у Херсоні сувора комендантська година діє з 20:00 до 06:00.
Наразі у місті задля безпеки місцевих мешканців діють наступні правила:
У штатному режимі станом на 4 березня працюють: