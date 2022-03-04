Що відбувається у Херсоні зараз. Ситуація в місті 4 березня: онлайн

20:10 Нагадаємо, що у Херсоні так і не відбувся мітинг за створення "ХНР". На майдан Свободи вийшли тисячі люди з українськими прапорами не побоявшись озброєних російських військових!

20:00 У заповіднику Асканія-Нова у ці дні народився малюк тибетського яка. Його назвали Байрактар.

Маленький Байрактар (фото: facebook.com/shapoval.viktor)

18:20 До російських фур з "гуманітаркою" ніхто не підходив. Люди на площі кричали окупантам, що вони не потребують допомоги. Одним словом, створити картинку для російських пропагандистів не вдалося.

17:40 Кореспондент каналу "Україна24" розповів, що у Херсоні був відсутній зв’язок більше 4 годин. Він зник після того, як до міста увійшла військова техніка, на одній з машин було написано "Донська гуманітарна допомога".

Зараз в місті працюють тільки Vodafon і lifecell. З самого ранку не працюють взагалі українські телеканали, тільки через кабельне. На Т2 працюють російські канали.

Щодо продуктів, то у місті лишились невеличкі запаси, магазини роздавали безкоштовно те, що лишилось на складах.

17:10 У Херсоні зв'язок від Vodafon з'явився.

15:30 Російські військові не дозволили "зелений коридор" для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину.

15:20 У Херсоні на майдані Свободи місцеві жителі з українськими прапорами зустрічають російський "гуманітарний конвой", який братиме участь у акції з закликами про створення "окремої республіки".

14:00 У Херсонській області пропав мобільний зв'язок. Окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар, повідомляє голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута.

13:20 За даними СБУ, вже 60-80 кримчан заселені у готель "Фрегат". Ймовірно, сьогодні вони вийдуть на мітинг з прапорами РФ і "вдячністю" російським "визволителям".

11:10 У Херсоні роздають збіжжя. Адреси - за посиланням.

08:05 Жителів Херсона та області попередили, що російські окупанти захопили телевежу та тепер завалюватимуть ефіри фейками, дезінформацією та пропагандою. Ігноруйте такі вкиди та не вірте брехні, наголошують у СБУ.

Додамо, що глава МЗС Дмитро Кулеба у своєму Twitter розповів, що після захоплення телевежі у Херсоні окупанти планують шоу за участю липових "місцевих", привезених з окупованого Криму.

03:00 Наші колеги з Суспільного показали на відео, як виглядав та виглядає Херсон до та після вторгнення Росії.

02:10 4 березня на майдані Свободи російські загарбники розмахуватимуть прапорами РФ та кричатимуть, що Херсон - це "херсонська народна республіка". Для цього у місто звезли 2 великі автобуси, 20 автівок, 2 "спринтери" та 7 "газельок" невстановлених осіб.

Херсонці! Не дайте себе обдурити! Не підходьте близько до цієї масовки! Не вірте фейкам!

Ситуація в Херсоні на 4 березня

Місцева влада утворила штаб, який займається питаннями життєзабезпечення міста.

"Ми усі знаходимося у міській раді - наразі вирішуємо питання гуманітарної допомоги для Херсонської міської територіальної громади, підключаємо міжнародні інституції. Усі мої заступники разом зі мною - ми контролюємо процеси життєдіяльності міста", - каже херсонський міський голова Ігор Колихаєв.

Він підкреслює: не зважаючи ні на що, Херсон - українське місто.

"Давайте відходити від паніки, користуватися лише перевіреними джерелами інформації - комунікуйте через своїх старост округів, керівників ОСББ, ми усі з вами", - звертається до місцевих мешканців Колихаєв.

Комендантська година

Станом на 4 березня у Херсоні сувора комендантська година діє з 20:00 до 06:00.

Робота громадського транспорту, правила пересування авто і пішоходів

Наразі у місті задля безпеки місцевих мешканців діють наступні правила:

До міста можна виїжджати лише вдень. Виїжджають у місто лише машини з продовольством, медикаментами та іншим. Комунальний транспорт працює, щоб співробітники хлібозаводу, магазинів, аптек тощо могли добратися на роботу Пішоходи ходять по одному, максимум по двоє. Військових не провокують. За першої ж вимоги зупиняються. Не конфліктують. Автомобілі, яким за умовами можна перебувати в місті, їздять з мінімальною швидкістю. Водії повинні бути готові будь-якої миті показати вміст перевезень.

Як працюють лікарні у Херсоні

У штатному режимі станом на 4 березня працюють:

Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є.Карабелеша (лікарі надають медичну допомогу за усіма профілями, у поліклініках лікарні медична допомога надається у повному обсязі);

Поліклініка №2 міської клінічної лікарні ім. А. і О. Тропіних (травмологічне відділення приймає у порядку живої черги);

Міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського (лікарі стоматологічної поліклініки надають лише невідкладну допомогу пацієнтам).

Адреси аптек

пр-т Святих Кирила та Мефодія, 19

пр-т 200 років Херсона, 30

вул. Святих Кирила та Мефодія, 15/2

пр-т 200-річчя Херсона, 24-Г

вул. 49-й Гвардійської дивізії, 10

вул. Стрітенська, 21

вул. Шенгелія, 21/15

Миколаївське шосе, 15

вул. Миру, 10

пр-т Текстильників, 10-А

вул. Лавреньова, 12

пр-т Ушакова 67

вул. Комарова, 2

вул. Генерала Алмазова, 37

вул. Патона, 17

пр-т Ушакова, 35-А

пр-т 200 років Херсона, 16

вул. Чернишевського, 6

вул. Чорноморська, 16

вул. Суворова, 13

смт Зеленівка, вул. Першотравнева, 9

Магазини, які працюють у Херсоні 4 березня

Магазин "Асорті " на вул. Чорноморська, 16 (продукти)

на вул. Чорноморська, 16 (продукти) "Велмарт " на вул. Дорофєєва, 30 (борошно, крупи, макарони, кондитерські вироби, консерви, соуси, чай, кава, макаронні вироби)

на вул. Дорофєєва, 30 (борошно, крупи, макарони, кондитерські вироби, консерви, соуси, чай, кава, макаронні вироби) "Сільпо " на пр-т Будівельників, 27А (хлібобулочні вироби власного виробництва, фрукти, овочі)

на пр-т Будівельників, 27А (хлібобулочні вироби власного виробництва, фрукти, овочі) Green Market на пр-т Будівельників, 11; вул. Стрітенська, 11

на пр-т Будівельників, 11; вул. Стрітенська, 11 Ринок мікрорайону Шуменський на вул. Димитрова

на вул. Димитрова Кондитерська "Пряничний будиночок " на пр-т Текстильників, 5 (свіжий хліб, кондитерські вироби)

на пр-т Текстильників, 5 (свіжий хліб, кондитерські вироби) "Сита Хата " на вул. Комкова, 75; Миколаївське шосе, 26 (ковбасні вироби)

на вул. Комкова, 75; Миколаївське шосе, 26 (ковбасні вироби) Дрібні магазини по вул. Марії Фортус 100А (хліб, консерви, бакалія, та ін. у невеликій кількості)

по вул. Марії Фортус 100А (хліб, консерви, бакалія, та ін. у невеликій кількості) "Фреш " на пр-т 200-річчя Херсона, 28; пр-т Текстильників, 9; вул. Патона, 12 (запаси продуктів у наявності)

на пр-т 200-річчя Херсона, 28; пр-т Текстильників, 9; вул. Патона, 12 (запаси продуктів у наявності) Магазин продуктів на вул. Карбишева, 36 (хліб, молочні продукти)

на вул. Карбишева, 36 (хліб, молочні продукти) "Траш " на вул. 49-ї Гвардійської дивізії, 45; пр-т 200 років Херсона, 8 (запаси продуктів у наявності)

на вул. 49-ї Гвардійської дивізії, 45; пр-т 200 років Херсона, 8 (запаси продуктів у наявності) Магазин "Ферма " на пр-т 200 років Херсона, 32Б (м’ясо (свинина, куриця) яйця, бакалія)

на пр-т 200 років Херсона, 32Б (м’ясо (свинина, куриця) яйця, бакалія) Мережа "Юність " на пр-т Будівельників, 11; вул. Стрітенська, 11; пр-т Будівельників, 27А (хлібобулочні вироби власного виробництва, фрукти, овочі)

на пр-т Будівельників, 11; вул. Стрітенська, 11; пр-т Будівельників, 27А (хлібобулочні вироби власного виробництва, фрукти, овочі) Магазини АТБ на вул. Чорновола, 19; вул. Стрітенська, 21; вул. Вишневій, 157/71; вул. Покришева, 53; вул. Патона, 8; вул. Миру, 17; пр-т Святих Кирила та Мефодія, 15/2; пр-т Ушакова, 50; вул. Маяковського, 13; пр-т Будівельників, 6. У магазинах можна отримати готівку з банківських карток від 500 до 6000 грн на касі.

Карта захисних споруд цивільного захисту Херсона