RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Що відбувається у Херсоні зараз. Ситуація в місті 4 березня: онлайн

Автор: Дмитрий Войналович

На дев'ятий день війни Росії проти України у Херсон зайшли війська окупантів, які захопили телевежу. Через вторгнення росіян у місті закінчуються медикаменти, потрібен інсулін і дитяче харчування. Херсонцям складно, однак про жодну капітуляцію мова не йде - над містом майорить синьо-жовтий прапор!

Детальніше про те, що відбувається в Херсоні прямо зараз, уся оперативна інформація і важливі новини для мешканців міста - у текстовому онлайн матеріалі РБК-Україна.

Всі подробиці вторгнення Росії в Україну, ситуація в містах, інформація про те, що відбувається в різних регіонах та реакція світу, - в текстовому онлайні РБК-Україна за посиланням.

20:10 Нагадаємо, що у Херсоні так і не відбувся мітинг за створення "ХНР". На майдан Свободи вийшли тисячі люди з українськими прапорами не побоявшись озброєних російських військових!

20:00 У заповіднику Асканія-Нова у ці дні народився малюк тибетського яка. Його назвали Байрактар.

Маленький Байрактар (фото: facebook.com/shapoval.viktor)

18:20 До російських фур з "гуманітаркою" ніхто не підходив. Люди на площі кричали окупантам, що вони не потребують допомоги. Одним словом, створити картинку для російських пропагандистів не вдалося.

17:40 Кореспондент каналу "Україна24" розповів, що у Херсоні був відсутній зв’язок більше 4 годин. Він зник після того, як до міста увійшла військова техніка, на одній з машин було написано "Донська гуманітарна допомога".

Зараз в місті працюють тільки Vodafon і lifecell. З самого ранку не працюють взагалі українські телеканали, тільки через кабельне. На Т2 працюють російські канали.

Щодо продуктів, то у місті лишились невеличкі запаси, магазини роздавали безкоштовно те, що лишилось на складах.

17:10 У Херсоні зв'язок від Vodafon з'явився.

15:30 Російські військові не дозволили "зелений коридор" для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину.

15:20 У Херсоні на майдані Свободи місцеві жителі з українськими прапорами зустрічають російський "гуманітарний конвой", який братиме участь у акції з закликами про створення "окремої республіки".

14:00 У Херсонській області пропав мобільний зв'язок. Окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар, повідомляє голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута.

13:20 За даними СБУ, вже 60-80 кримчан заселені у готель "Фрегат". Ймовірно, сьогодні вони вийдуть на мітинг з прапорами РФ і "вдячністю" російським "визволителям".

11:10 У Херсоні роздають збіжжя. Адреси - за посиланням.

08:05 Жителів Херсона та області попередили, що російські окупанти захопили телевежу та тепер завалюватимуть ефіри фейками, дезінформацією та пропагандою. Ігноруйте такі вкиди та не вірте брехні, наголошують у СБУ.

Додамо, що глава МЗС Дмитро Кулеба у своєму Twitter розповів, що після захоплення телевежі у Херсоні окупанти планують шоу за участю липових "місцевих", привезених з окупованого Криму.

03:00 Наші колеги з Суспільного показали на відео, як виглядав та виглядає Херсон до та після вторгнення Росії.

02:10 4 березня на майдані Свободи російські загарбники розмахуватимуть прапорами РФ та кричатимуть, що Херсон - це "херсонська народна республіка". Для цього у місто звезли 2 великі автобуси, 20 автівок, 2 "спринтери" та 7 "газельок" невстановлених осіб.

Херсонці! Не дайте себе обдурити! Не підходьте близько до цієї масовки! Не вірте фейкам!

Ситуація в Херсоні на 4 березня

Місцева влада утворила штаб, який займається питаннями життєзабезпечення міста.

"Ми усі знаходимося у міській раді - наразі вирішуємо питання гуманітарної допомоги для Херсонської міської територіальної громади, підключаємо міжнародні інституції. Усі мої заступники разом зі мною - ми контролюємо процеси життєдіяльності міста", - каже херсонський міський голова Ігор Колихаєв.

Він підкреслює: не зважаючи ні на що, Херсон - українське місто.

"Давайте відходити від паніки, користуватися лише перевіреними джерелами інформації - комунікуйте через своїх старост округів, керівників ОСББ, ми усі з вами", - звертається до місцевих мешканців Колихаєв.

Комендантська година

Станом на 4 березня у Херсоні сувора комендантська година діє з 20:00 до 06:00.

Робота громадського транспорту, правила пересування авто і пішоходів

Наразі у місті задля безпеки місцевих мешканців діють наступні правила:

  1. До міста можна виїжджати лише вдень.
  2. Виїжджають у місто лише машини з продовольством, медикаментами та іншим.
  3. Комунальний транспорт працює, щоб співробітники хлібозаводу, магазинів, аптек тощо могли добратися на роботу
  4. Пішоходи ходять по одному, максимум по двоє. Військових не провокують. За першої ж вимоги зупиняються. Не конфліктують.
  5. Автомобілі, яким за умовами можна перебувати в місті, їздять з мінімальною швидкістю. Водії повинні бути готові будь-якої миті показати вміст перевезень.

Як працюють лікарні у Херсоні

У штатному режимі станом на 4 березня працюють:

  • Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є.Карабелеша (лікарі надають медичну допомогу за усіма профілями, у поліклініках лікарні медична допомога надається у повному обсязі);
  • Поліклініка №2 міської клінічної лікарні ім. А. і О. Тропіних (травмологічне відділення приймає у порядку живої черги);
  • Міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського (лікарі стоматологічної поліклініки надають лише невідкладну допомогу пацієнтам).

Адреси аптек

  • пр-т Святих Кирила та Мефодія, 19
  • пр-т 200 років Херсона, 30
  • вул. Святих Кирила та Мефодія, 15/2
  • пр-т 200-річчя Херсона, 24-Г
  • вул. 49-й Гвардійської дивізії, 10
  • вул. Стрітенська, 21
  • вул. Шенгелія, 21/15
  • Миколаївське шосе, 15
  • вул. Миру, 10
  • пр-т Текстильників, 10-А
  • вул. Лавреньова, 12
  • пр-т Ушакова 67
  • вул. Комарова, 2
  • вул. Генерала Алмазова, 37
  • вул. Патона, 17
  • пр-т Ушакова, 35-А
  • пр-т 200 років Херсона, 16
  • вул. Чернишевського, 6
  • вул. Чорноморська, 16
  • вул. Суворова, 13
  • смт Зеленівка, вул. Першотравнева, 9

Магазини, які працюють у Херсоні 4 березня

  • Магазин "Асорті" на вул. Чорноморська, 16 (продукти)
  • "Велмарт" на вул. Дорофєєва, 30 (борошно, крупи, макарони, кондитерські вироби, консерви, соуси, чай, кава, макаронні вироби)
  • "Сільпо" на пр-т Будівельників, 27А (хлібобулочні вироби власного виробництва, фрукти, овочі)
  • Green Market на пр-т Будівельників, 11; вул. Стрітенська, 11
  • Ринок мікрорайону Шуменський на вул. Димитрова
  • Кондитерська "Пряничний будиночок" на пр-т Текстильників, 5 (свіжий хліб, кондитерські вироби)
  • "Сита Хата" на вул. Комкова, 75; Миколаївське шосе, 26 (ковбасні вироби)
  • Дрібні магазини по вул. Марії Фортус 100А (хліб, консерви, бакалія, та ін. у невеликій кількості)
  • "Фреш" на пр-т 200-річчя Херсона, 28; пр-т Текстильників, 9; вул. Патона, 12 (запаси продуктів у наявності)
  • Магазин продуктів на вул. Карбишева, 36 (хліб, молочні продукти)
  • "Траш" на вул. 49-ї Гвардійської дивізії, 45; пр-т 200 років Херсона, 8 (запаси продуктів у наявності)
  • Магазин "Ферма" на пр-т 200 років Херсона, 32Б (м’ясо (свинина, куриця) яйця, бакалія)
  • Мережа "Юність" на пр-т Будівельників, 11; вул. Стрітенська, 11; пр-т Будівельників, 27А (хлібобулочні вироби власного виробництва, фрукти, овочі)
  • Магазини АТБ на вул. Чорновола, 19; вул. Стрітенська, 21; вул. Вишневій, 157/71; вул. Покришева, 53; вул. Патона, 8; вул. Миру, 17; пр-т Святих Кирила та Мефодія, 15/2; пр-т Ушакова, 50; вул. Маяковського, 13; пр-т Будівельників, 6. У магазинах можна отримати готівку з банківських карток від 500 до 6000 грн на касі.

Карта захисних споруд цивільного захисту Херсона

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонНовиниВторгнення Росії до України