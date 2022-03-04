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Оккупанты отказали в "зеленом коридоре" для Херсона

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Пятница 04 марта 2022 15:44
Оккупанты отказали в "зеленом коридоре" для Херсона Фото: оккупанты отказали в "зеленом коридоре" для Херсона (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные не дали добра на "зеленый коридор" для Херсона. Планируют, якобы, самостоятельно обеспечить гуманитарной помощью город.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной государственной администрации.

"Украинской властью было сформировано 19 фур для обеспечения потребностей Херсона и области самым необходимым. А теперь рашисты говорят, что сами обеспечат гуманитарную помощь", - пишет пресс-служба.

Украинская сторона и в дальнейшем будет требовать от оккупантов подвоз нашей гуманитарной помощи в город.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 3 марта прошел второй раунд переговоров с Россией.

Война России против Украины продолжается девятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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