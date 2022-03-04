В Херсоне оккупанты готовят постановочный митинг за создание "ХНР"

В Херсоне на главной городской площади российские оккупанты планируют провести постановочный митинг за создание так называемой "Херсонской народной республики". Жителей города призывают не подходить к этой массовке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Внимание, манипуляция! В Херсоне оккупанты готовят массовку для представления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 4 марта на площади Свободы в центре города массовка российских оккупантов будет размахивать флагами РФ и кричать, что Херсон - это якобы "Херсонская народная республика".

Для этого в город свозят людей на:

2 больших автобусах;

20 автомобилях;

2 микроавтобусах Mercedes Sprinter;

7 "ГАЗелях".

Центр просит жителей Херсона не дать себя обмануть и близко не подходить к этому постановочному митингу.

Фото: оккупанты в Херсоне планируют провести постановочный митинг (t.me/CenterCounteringDisinformation)