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В Херсоне оккупанты готовят постановочный митинг за создание "ХНР"

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Киев, Пятница 04 марта 2022 00:21
В Херсоне оккупанты готовят постановочный митинг за создание "ХНР" Фото: оккупанты в Херсоне планируют провести постановочный митинг (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Херсоне на главной городской площади российские оккупанты планируют провести постановочный митинг за создание так называемой "Херсонской народной республики". Жителей города призывают не подходить к этой массовке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Внимание, манипуляция! В Херсоне оккупанты готовят массовку для представления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 4 марта на площади Свободы в центре города массовка российских оккупантов будет размахивать флагами РФ и кричать, что Херсон - это якобы "Херсонская народная республика".

Для этого в город свозят людей на:

  • 2 больших автобусах;
  • 20 автомобилях;
  • 2 микроавтобусах Mercedes Sprinter;
  • 7 "ГАЗелях".

Центр просит жителей Херсона не дать себя обмануть и близко не подходить к этому постановочному митингу.

Фото: оккупанты в Херсоне планируют провести постановочный митинг (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Напомним, ранее глава Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута призвал жителей не выходить на улицу, после того, как в город зашли оккупационные войска.

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