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Мобильную связь в Херсоне частично восстановили

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Пятница 04 марта 2022 17:30
Мобильную связь в Херсоне частично восстановили Фото: Базовая станция мобильной связи (Pxhere)
Автор: Антон Федорцив

Мобильная связь в Херсонской области после несколькочасовых сбоев частично возобновилась под вечер.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на канал Суспильне Херсон в Telegram.

Абоненты "Киевстара" и Vodafone в течение дня не могли пользоваться мобильной связью. Причиной называли повреждение сетей.

Мобильные операторы пообещали восстановить связь, как только появится возможность добраться до узлов. Ориентировочно в 17:10 связь от Vodafone снова заработала в Херсоне.

К слову, ранее войска РФ отказались предоставить гуманитарный коридор в Херсон.

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