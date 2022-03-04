Мобильную связь в Херсоне частично восстановили
Фото: Базовая станция мобильной связи (Pxhere)
Мобильная связь в Херсонской области после несколькочасовых сбоев частично возобновилась под вечер.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на канал Суспильне Херсон в Telegram.
Абоненты "Киевстара" и Vodafone в течение дня не могли пользоваться мобильной связью. Причиной называли повреждение сетей.
Мобильные операторы пообещали восстановить связь, как только появится возможность добраться до узлов. Ориентировочно в 17:10 связь от Vodafone снова заработала в Херсоне.
К слову, ранее войска РФ отказались предоставить гуманитарный коридор в Херсон.
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