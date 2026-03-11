Прогріє до +18, але ще не літо: яка погода буде завтра і коли в Україні знову похолоднішає

Березневий антициклон приніс в Україну не тільки весняну відлигу, але й майже літні температури. Проте вже незабаром сонячне тепло може знову тимчасово відступити.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Впродовж 12 березня на погоду в Україні, за словами експерта, знову буде впливати антициклон. Через це у більшості областей - знову багато сонця.
"І ще більше - градусів", - наголосила Діденко.
Згідно з її інформацією, максимальна температура повітря завтра вдень у більшості областей - близько 12-18 градусів вище нуля.
У Києві 12 березня, за словами синоптика, буде:
"Усі пильнуємо, коли проклюнеться перший зелений листочок", - додала Діденко.
Варто зазначити, що згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, температура повітря найближчої ночі місцями може опуститись до 0 градусів за Цельсієм.
При цьому середня температура повітря 12 березня очікується:
Діденко повідомила також про синоптичну перспективу для українців наступного тижня.
"17-го березня очікується зниження температури повітря", - уточнила вона та порадила насолоджуватись теплом і сонцем просто зараз.
Тим часом виходячи з попереднього прогнозу Укргідрометцентру, середня температура повітря 17 березня очікується така:
При цьому ніч 16 березня очікується прохолодніша - близько 0°C, а ніч 18 березня - близько 2°C.
Водночас день 16 березня - близько 11°C, а день 18 березня - близько 9°C.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Київ нарешті офіційно прийшла метеорологічна весна та пояснювали, скільки насправді тривала в місті зима.
Крім того ми нагадували, як потрібно діяти, якщо людина провалась під лід.
Читайте також, чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить.