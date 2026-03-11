UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Прогріє до +18, але ще не літо: яка погода буде завтра і коли в Україні знову похолоднішає

13:20 11.03.2026 Ср
2 хв
Завтра українцям саме час "ловити" вітамін D
aimg Ірина Костенко
Погода в Україні завтра вдень буде майже по-літньому тепла (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)

Березневий антициклон приніс в Україну не тільки весняну відлигу, але й майже літні температури. Проте вже незабаром сонячне тепло може знову тимчасово відступити.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Читайте також: Березень в Україні буде теплішим за норму, але не всюди: що кажуть синоптики

Якою буде погода в Україні завтра

Впродовж 12 березня на погоду в Україні, за словами експерта, знову буде впливати антициклон. Через це у більшості областей - знову багато сонця.

"І ще більше - градусів", - наголосила Діденко.

Згідно з її інформацією, максимальна температура повітря завтра вдень у більшості областей - близько 12-18 градусів вище нуля.

У Києві 12 березня, за словами синоптика, буде:

  • сонячно;
  • сухо;
  • тепло - до 15 градусів за Цельсієм.

"Усі пильнуємо, коли проклюнеться перший зелений листочок", - додала Діденко.

Варто зазначити, що згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, температура повітря найближчої ночі місцями може опуститись до 0 градусів за Цельсієм.

При цьому середня температура повітря 12 березня очікується:

  • вночі - близько 3°C;
  • вдень - близько 13°C.

Прогноз погоди по Україні на 12 березня (скриншот: meteo.gov.ua)

Коли температура може знову "піти на спад"

Діденко повідомила також про синоптичну перспективу для українців наступного тижня.

"17-го березня очікується зниження температури повітря", - уточнила вона та порадила насолоджуватись теплом і сонцем просто зараз.

Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Тим часом виходячи з попереднього прогнозу Укргідрометцентру, середня температура повітря 17 березня очікується така:

  • вночі - близько 1°C;
  • вдень - близько 9°C.

Попередній прогноз погоди в Україні на 17 березня (скриншот: meteo.gov.ua)

При цьому ніч 16 березня очікується прохолодніша - близько 0°C, а ніч 18 березня - близько 2°C.

Водночас день 16 березня - близько 11°C, а день 18 березня - близько 9°C.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Київ нарешті офіційно прийшла метеорологічна весна та пояснювали, скільки насправді тривала в місті зима.

Крім того ми нагадували, як потрібно діяти, якщо людина провалась під лід.

Читайте також, чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить.

