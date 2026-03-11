Прогреет до +18, но еще не лето: какая погода будет завтра и когда в Украине снова похолодает

Мартовский антициклон принес в Украину не только весеннюю оттепель, но и почти летние температуры. Однако уже вскоре солнечное тепло может снова временно отступить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
В течение 12 марта на погоду в Украине, по словам эксперта, снова будет влиять антициклон. Поэтому в большинстве областей - снова много солнца.
"И еще больше - градусов", - подчеркнула Диденко.
Согласно ее информации, максимальная температура воздуха завтра днем в большинстве областей - около 12-18 градусов выше нуля.
В Киеве 12 марта, по словам синоптика, будет:
"Все следим, когда проклюнется первый зеленый листочек", - добавила Диденко.
Стоит отметить, что согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, температура воздуха ближайшей ночью местами может опуститься до 0 градусов по Цельсию.
При этом средняя температура воздуха 12 марта ожидается:
Диденко сообщила также о синоптической перспективе для украинцев на следующей неделе.
"17-го марта ожидается снижение температуры воздуха", - уточнила она и посоветовала наслаждаться теплом и солнцем прямо сейчас.
Между тем исходя из предварительного прогноза Укргидрометцентра, средняя температура воздуха 17 марта ожидается такая:
При этом ночь 16 марта ожидается более прохладная - около 0°C, а ночь 18 марта - около 2°C.
В то же время день 16 марта - около 11°C, а день 18 марта - около 9°C.
