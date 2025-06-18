Проекція сили: США перекидають ще один авіаносець до берегів Ізраїлю

Як повідомили службі новин власні джерела в адміністрації Сполучених Штатів, розгортання авіаносця планувалося ще минулого року. Група повинна була розміститися в зоні відповідальності Європейського командування сил США.

Проте війна між Іраном та Ізраїлем змусила значно прискорити перекидання авіаносного угруповання. Також Пентагон змушений був змінити дислокацію групи, розмістивши її ближче до берегів Ізраїлю.

Водночас за даними видання, ще одна авіаносна ударна група американського флоту з авіаносцем USS Nimitz зараз прямує на Близький Схід. Вона або замінить, або посилить авіаносну групу на чолі з USS Carl Vinson, яка зараз перебуває в акваторії Червоного моря, охороняючи судноплавство від нових можливих атак з боку проіранського ополчення хуситів у Ємені.