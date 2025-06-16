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Ізраїль без США не зможе розбомбити важливий ядерний об'єкт Ірану: роз'яснення експерта

Понеділок 16 червня 2025 21:12
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Ізраїль без США не зможе розбомбити важливий ядерний об'єкт Ірану: роз'яснення експерта Ілюстративне фото: Ізраїль не може розбомбити ядерний об'єкт Ірану у Фордо (x.com/IAFsite)
Автор: Іван Носальський

Ізраїль не може власними силами знищити ядерний об'єкт Ірану у Фордо. Він розташований у скелі глибоко під землею.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив дипломат, експосол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман.

"Об'єкт Фордо дуже важливий щодо саме виробництва ядерної бомби, оскільки розташований у скелі глибоко під землею. Є тільки в американців ракети, які можуть це розбомбити", - підкреслив Міл-Ман.

Він уточнив, що навіть якщо США нададуть такі ракети Ізраїлю, у країни немає літаків, які можуть нести їх. Тільки особливі бомбардувальники дальнього радіусу дії США можуть провести таку операцію.

"Якщо Америка вирішить не бомбити - нічого не буде", - підкреслив дипломат.

Атака на Фордо

Нагадаємо, 13 червня стало відомо, що Ізраїль атакував підземний ядерний комплекс Фордо в Ірані. У районі ядерного об'єкта було видно дим.

Такий комплекс розташований глибоко під гірською місцевістю.

Судячи із супутникових знімків, після атаки на об'єкті обвалилася підпірна стіна на схилі гори.

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