Ізраїль без США не зможе розбомбити важливий ядерний об'єкт Ірану: роз'яснення експерта
Ізраїль не може власними силами знищити ядерний об'єкт Ірану у Фордо. Він розташований у скелі глибоко під землею.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив дипломат, експосол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман.
"Об'єкт Фордо дуже важливий щодо саме виробництва ядерної бомби, оскільки розташований у скелі глибоко під землею. Є тільки в американців ракети, які можуть це розбомбити", - підкреслив Міл-Ман.
Він уточнив, що навіть якщо США нададуть такі ракети Ізраїлю, у країни немає літаків, які можуть нести їх. Тільки особливі бомбардувальники дальнього радіусу дії США можуть провести таку операцію.
"Якщо Америка вирішить не бомбити - нічого не буде", - підкреслив дипломат.
Атака на Фордо
Нагадаємо, 13 червня стало відомо, що Ізраїль атакував підземний ядерний комплекс Фордо в Ірані. У районі ядерного об'єкта було видно дим.
Такий комплекс розташований глибоко під гірською місцевістю.
Судячи із супутникових знімків, після атаки на об'єкті обвалилася підпірна стіна на схилі гори.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.