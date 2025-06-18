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Проекция силы: США перебрасывают еще один авианосец к берегам Израиля

Фото: американский авианосец USS Gerald R. Ford (uk.wikipedia.org)
Автор: РБК-Украина

США планируют в ближайшее время развернуть авианосную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford вблизи берегов Израиля. Это будет уже третья авианосная группа, которую Вашингтон разместит вблизи зоны боевых действий между Израилем и Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американскую службу новостей CNN.

Как сообщили службе новостей собственные источники в администрации Соединенных Штатов, развертывание авианосца планировалось еще в прошлом году. Группа должна была разместиться в зоне ответственности Европейского командования сил США.

Однако война между Ираном и Израилем заставила значительно ускорить переброску авианосной группировки. Также Пентагон вынужден был изменить дислокацию группы, разместив ее ближе к берегам Израиля.

В то же время по данным издания, еще одна авианосная ударная группа американского флота с авианосцем USS Nimitz сейчас направляется на Ближний Восток. Она либо заменит, либо усилит авианосную группу во главе с USS Carl Vinson, которая сейчас находится в акватории Красного моря, охраняя судоходство от новых возможных атак со стороны проиранского ополчения хуситов в Йемене.

В войну на Ближнем Востоке могут вступить США

Начиная с 16 июня, США значительно увеличили свое военное присутствие на Ближнем Востоке на фоне взаимных ракетных обстрелов между Израилем и Ираном. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность помощи Израилю в ударах по ядерным объектам Ирана и выдвинул Ирану требование "безоговорочной капитуляции".

По данным американских СМИ, Израиль уже попросил США вступить в войну против Ирана, потому что сейчас только американские бомбы могут уничтожить важный ядерный объект Ирана в Фордо, который расположен в скале глубоко под землей.

На фоне воинственной риторики Трампа посольство США в Израиле призвало эвакуироваться американских граждан, ряд других стран также рекомендует своим гражданам срочно покинуть Израиль. А Иран публично пригрозил США дать "жестокий ответ" в случае, если Вашингтон "осмелится вмешаться" в войну.

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