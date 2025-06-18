Іран пригрозив США "рішучою" відповіддю у разі участі в ударах Ізраїлю
Іран попередив Сполучені Штати про "рішучу" відповідь у разі їх прямого втручання в у військову кампанію Ізраїлю..
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
За словами посла Ірану при ООН у Женеві Алі Бахрейні, Вашингтон уже є співучасником дій Ізраїлю, оскільки надає технічну допомогу, зокрема допомагає перехоплювати ракети.
"Ми дамо таку ж відповідь США, як і Ізраїлю. Я впевнений, що іранські військові відреагують рішуче, пропорційно та належним чином", - наголосив дипломат.
Що відомо
Бахрейні заявив, що Тегеран уважно стежить за рівнем участі США в конфлікті.
"Ми реагуватимемо, коли це буде потрібно", – додав він.
ЗМІ з посиланням на джерела в американському уряді повідомляють, що Вашингтон поки не вдається до прямої участі в ударах, однак розширює військову присутність на Близькому Сході.
Ізраїль, зі свого боку, перекидає додаткові винищувачі та готується до можливої ескалації.
Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість підтримати Ізраїль у разі нових ударів по іранських ядерних об'єктах. Він також закликав Іран до "беззастережної капітуляції".
Реакція Ірану
На тлі заяв Трампа і зростання напруги на Близькому Сході іранський дипломат назвав риторику США "необґрунтованою і вкрай ворожою".
"Ми не будемо виявляти жодного небажання захищати наш народ, безпеку та землю - ми відповімо серйозно та рішуче, без вагань", – підкреслив Бахрейні.
Конфлікт Ізраїлю та Ірану
У ніч на 13 червня ізраїльські ВПС завдали масованого удару по військових і ядерних об'єктах Ірану в рамках операції "Левовий народ". Причиною стало загострення після зриву переговорів між Іраном і США щодо нової ядерної угоди.
Під час атаки в районі Тегерана було знищено щонайменше 20 високопоставлених офіцерів і кілька фахівців, причетних до іранської ядерної програми. За кілька днів сторони обмінялися сотнями ударів, зокрема з використанням дронів і ракет.
За весь період операції Ізраїль завдав по Ірану приблизно 250 ударів по 720 цілях.
Увечері 15 червня Іран також обстріляв Єрусалим, Тель-Авів і Хайфу.
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